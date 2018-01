MACHÁČEK: O čem prezidentská funkce je a není

PRAHA Prezidentská debata v televizi Prima byla pozoruhodná v mnoha ohledech. Leckdo se pozastavil nad povykováním z publika nebo nad kabaretním formátem. Důležitější byl ovšem výběr témat. Pozoruhodné je, že až na jednu výjimku se vůbec nejednalo o témata, která jakkoli souvisí s náplní prezidentské funkce.

Vezměme si to jedno po druhém. Tak třeba protikuřácký zákon má s prezidentem společné jenom to, že stávající prezident sám kouří. Boj proti kouření i následkům pasivního kouření je odborně agendou ministerstva zdravotnictví, dopady na podnikání jsou agendou ministerstva obchodu. Legislativu připravuje vláda, schvaluje parlament, prezident může maximálně nepodepsat zákon, ale v českém parlamentním systému je každé prezidentské veto většinou snadno přehlasováno. Takže jediná prezidentská otázka je, zda je správné, aby hlava státu používala veto v legislativní agendě, kde má konflikt zájmů.



Podobné je to s vymazáváním nenávistného obsahu na sociálních sítích. Jde o krok, pro který se rozhodli v sousedním Německu, taktéž u nás se o tom bude politicky diskutovat a následně možná proběhne legislativní proces. Bude to téma, o kterém se bude jednat na úrovni Evropské unie.

Nebo téma církevních restitucí. Jde o zákon schválený za předminulé politické vlády. Pokud by došlo k retroaktivnímu danění, budou mít hlavní slovo soudy – až po soudy nejvyšší instance a možná i soudy mezinárodní.

Velmi vzdáleně s výkonem prezidentské funkce souvisí otázka migrace, a to pouze v tom, že je prezident vrchním velitelem ozbrojených sil. To by ovšem musela migrační krize přerůst v otázku národní bezpečnosti, a to v takové míře, že by si s ní nevěděla rady ani policie. K ničemu takovému se ale nepřiblížilo ani Švédsko, ani Německo, natož Česká republika, kde žádní migranti nejsou.

Takže jediné opravdu prezidentské téma, o kterém se mluvilo, je, zda je správné, aby prezident jmenoval trestně stíhaného premiéra, komu by dal druhý pokus apod.

Televize Prima nastavila debatu tak, jako kdyby byl prezident jakýsi obecní žvatlal, hospodský tlachal nebo furiantský mudrlant, který musí mít názor na všechno.

Co naopak s výkonem a náplní prezidentské funkce souvisí? Tak například výlučnou pravomocí prezidenta je jmenovat bankovní radu ČNB, takže velmi prezidentská otázka je, jaké má být složení radních, kolik má být praktiků, kolik akademiků, kolik lidí, kteří vyrostou zevnitř instituce, zda jsou lepší pestrobarevné názory apod.

Pak jsou tu soudci Ústavního soudu. Podle čeho se bude prezident řídit? S kým to bude konzultovat? Má předjednávat se Senátem, nebo mu má kandidáty předhodit? Dále tu máme například otázku jmenování velvyslanců. Jaká přesně je úloha prezidenta? Proč prezident (u nás už tradičně) trvá na tom, že některé velvyslance bude vybírat sám? Kde to má oporu v ústavě?

Jde rovněž o jmenování obyčejných soudců, generálů a profesorů. Má být prezident v tomto ohledu pouhý pošťák, nebo může ve výjimečných případech někoho odmítat? Jaký je názor kandidáta? Jak to bude s milostmi, vyznamenáními a řády?

Potom tu máme celou oblast zahraniční politiky. Jak, kde a jak často má prezident reprezentovat stát, jak často, proč a v čím zájmu má někam jezdit? Když už jsme u ježdění, je tu i otázka prezidentských výletů po krajích. V ústavě není ani slovo o tom, že to má prezident dělat. Jsou tu samozřejmě i legitimní otázky mravní a hodnotové, zvláště kandiduje-li bývalý prezident, jehož práce podléhá inventuře.

Klíčová je pochopitelně otázka celkového pojetí funkce. Leckomu stačí prezident uměřený, o kterém je slyšet, pouze když se opravdu děje něco vážného. Hlavně když to je slušný člověk.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.