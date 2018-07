Malá bude vysvětlovat podezření z plagiátorství a záchrana malých fotbalistů z jeskyně

Pokud se prokáže, že ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) opisovala v diplomových pracích, měla by asi odstoupit. Radiožurnálu to řekl premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Malá řekla, že nevidí důvod k rezignaci a že má ve vztahu ke studiu svědomí čisté. Podle ní ji má kauza očernit a považuje ji za útok na Andreje Babiše a novou vládu.

Je to tvrzení proti tvrzení. Podle Babiše se má Malá v pondělí k podezřením vyjádřit na setkání s ním a jednání poslanců ANO. Podle médií Malá opsala části dvou svých diplomových prací. Vyvstaly totiž pochyby o diplomové práci Malé při studiu práv na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě, v níž experti podle médií objevily opsané pasáže. Obdobná podezření se pak objevila také u práce ministryně na Mendelově univerzitě v Brně. Sněmovní opozice v souvislosti s tím kritizovala účast Malé ve vládě. Radiožurnál v sobotu položil Babišovi otázku, zda by Malá měla odstoupit, pokud se její plagiátorství potvrdí. „Tak pokud to tak je, tak asi ano, ale já sem s ní nemluvil a ona tvrdí, že to tak nebylo. Tak je to tvrzení proti tvrzení,“ odpověděl premiér.

Co s Pochem? O změnách v nové vládě, která ještě nemá důvěru sněmovny, se bude mluvit večer i v Lidovém domě. Grémium ČSSD bude jednat mimo jiné o vývoji situace kolem nominace Miroslava Pocheho na ministra zahraničí. Toho prezident MIloš Zeman odmítá jmenovat a zatím za něj zaskakuje minist vnitra Jan Hamáček.

Oči celého světa upřené na Thajsko. Záchranáři by měli dnes po odpočinku a kontrole vybavení pokračovat v evakuaci skupiny chlapců, kteří před více než dvěma týdny uvázli v zatopeném jeskynním komplexu na severu Thajska. V neděli, kdy záchranná operace začala, se podařilo evakuovat čtyři malé fotbalisty.

Dbalý opět před soudem. Pražský městský soud projednává druhou korupční kauzu exředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Obžaloba se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011.



„Královská“ sláva. Proběhnou křtiny prince Louise, nejmladšího potomka britského prince Williama a jeho ženy Kate. Obřad v kapli paláce svatého Jakuba v Londýně povede arcibiskup z Canterbury.