‚Merino vlna je nedoceněný materiál, pyžama z něj jsou nejpříjemnější’

Aby mu v noci netáhlo na záda, nechal ušít první spací overal. Dneska má spolu se svou ženou značku Pyjamof, která je jejich společnou vášní. „První overaly jsme vyrobili z merino vlny i modalu, což je taky přírodní materiál, který se vyrábí z celulózy bukového dřeva. Příjemný, ale při testování, s kterým nám pomáhali naši přátelé, se ukázalo, že je příliš těžký. Po několika měsících testování bylo jasné, že jediným materiálem, s kterým chceme pracovat, je merino vlna, že spaní v našich overalech je velmi příjemné a pohodlné, že merino vlna skvěle funguje. A taky, že je chceme vyrábět pro širší publikum,“ říkají v rozhovoru pro server Lidovky.cz manželé Aleš a Martina Wallconovi.

Lidovky.cz: Kdy a kde vznikl nápad, že budete vyrábět overaly na spaní? A proč ne pyžama?

A. W.: Z mé vlastní potřeby se dá říct. Spával jsem klasicky v trenkách a tričku, ale jak všichni víme, tenhle úbor si v noci žije svým vlastním životem. Rád spím při otevřeném okně, v noci mi táhlo na záda a problém byl na světě. Pět let jsem myslel na to, že si prostě nechám ušít něco, co bude spojené. Už nikdy vršek a spodek zvlášť. Před dvěma lety jsem se opravdu rozhoupal. Módou jsem byl samozřejmě nepolíbený, tak jsem napsal na Facebook, jestli nezná někdo dobrou českou návrhářku, která by mě zasvětila do výroby a do šití obecně.

Lidovky.cz: Takže jste našel návrhářku a overal byl na světě?

A. W.: Tak snadné to nebylo. Od přátel jsem dostal několik tipů na módní návrhářky, oslovil jsem tedy tu nejrenomovanější. Ta ale samozřejmě neměla čas, nicméně mě odkázala na Institut módní tvorby, na stránkách jsem zjistil, že dávají placené konzultace. Takže jsem jich několik absolvoval u skvělé návrhářky Dity a začal se v tomto oboru trochu vzdělávat. A řekli jsme si, že nejdřív uděláme pár vzorků a otestujeme je a pak se uvidí. Než jsme ale drželi v ruce hotový produkt, uběhly téměř dva roky.

Lidovky.cz: Jak dopadly první kousky?

M. W.: První overaly jsme vyrobili z merino vlny i modalu, což je taky přírodní materiál, který se vyrábí z celulózy bukového dřeva. Příjemný, ale při testování, s kterým nám pomáhali naši přátelé, se ukázalo, že je příliš těžký. Po několika měsících testování bylo jasné, že jediným materiálem, s kterým chceme pracovat, je merino vlna, že spaní v našich overalech je velmi příjemné a pohodlné, že merino vlna skvěle funguje. A taky, že je chceme vyrábět pro širší publikum.

A. W.: Overaly šijeme kompletně v Česku, nicméně ze 100% merino vlny pocházející z australských a novozélandských farem.

Lidovky.cz: V čem je merino vlna specifická a tak výjimečná?

A. W.: Merino vlna má vynikající termoregulační vlastnosti, absorpci a odvod vlhkosti, ale úžasných vlastností má daleko více. Čím více pronikáme do fashion branže, setkáváme se s návrháři i majiteli etablovaných módních značek, tím více jsme přesvědčeni i přesvědčováni, že merino vlna je opravdový klenot mezi textiliemi a že jsme se rozhodli správně. Ještě jsme nepotkali člověka, který by po vyzkoušení merino vlny na vlastním těle nebyl nadšený z jejích vlastností. Merino je mimo jiné antialergická, tudíž vhodná pro lidi s citlivou pokožkou. A obrovských benefitem je, že vlákna merina díky vysokému podílu lanolínu a keratinu (protein) doslova odpuzují bakterie a mikroby (způsobující zápach). Vlna tak nezapáchá ani po několika dnech užívání. Merino vlna díky velmi jemným vláknům, která se při styku s pokožkou ohýbají, neškrábe. A v neposlední řadě je antistatická, nelepí se na tělo, je vzdušná a extrémně pohodlná. Jedinou její nevýhodou je, že je drahá. Ale spánkem trávíme třetinu života, tak proč tělu nedopřát tu nejlepší péči?

Lidovky.cz: Předpokládám, že největším oříškem bylo zapínání, které nesmí překážet…

A. W.: Zapínání jsme ladili opravdu dlouho, kde bude, jak dlouhé bude, aby to bylo pohodlné. Od začátku jsme chtěli, aby byly naše Pyjamof overaly špičkou v kvalitě látky, nití, zpracování a tak i u zipu jsme měli představu, že o něm člověk při spaní i při běžném nošení nesmí vědět. Takže zip je v konečné fázi tak útlý, že ho v noci opravdu necítíte. Je veden hluboko do rozkroku a je oboustranný, což je nesporná výhoda pro muže.

Lidovky.cz: A co ženy?

M. W.: Věřte, že jsme to opravdu hodně řešili. Víme, že oboustranný zip ženám příliš nepomůže. Na druhou stranu, overal je tak pohodlný, vzdušný a volný, že jeho svlečení, ale i oblečení je otázka vteřin. Věříme, že pohodlí a zdravý spánek tento detail bohatě vyváží.

Lidovky.cz: Na některých overalech se objevují i potisky mořských živočichů..

A. W.: Na část našich overalů tiskneme digitální technologií vlastní návrhy s motivy mořských živočichů. Jsme oba potápěči, byť Martinu teď už více pohltil její vysněný canicross. Ale potápění, vodu, moře, oceány a živočichy pod vodou milujeme. A protože už se téměř 10 let věnuji podvodní fotografii, chtěl jsem živočichy z mých fotek propojit i s našimi produkty, dobře je to vidět na našem Instagramu.