MACHÁČEK: Johnsonovo drtivé vítězství

Boris Johnson dosáhl absolutně drtivého a největšího vítězství konzervativců od dob Margaret Thatcherové a svým způsobem za celé jedno století.

Únava z vleklých diskusí o natahovaném brexitu je nepochybně hlavní příčinou jeho vítězství: lidé už prostě chtějí řešit jiná témata a žádají jednoduchý řez a jasné řešení problému i respekt k výsledku referenda. Boris Johnson správně odhadl poptávku voličů.

Johnson získal mnoho labouristických voličů v jejich tradičních okresech. Konzervativci se začali prezentovat nejen jako obhájci kapitalismu, ale také jako strana velké vlády, která se hlásí k obraně práv pracujících a dělníků. Ve svém vítězném projevu Johnson vyzdvihl tyto voliče a řekl, že jejich podporu chápe jako zapůjčenou a staví se k ní s velkou pokorou. To je chytré a důležité. Dosud bylo možné problémy této sociální skupiny svádět také na EU, nikdy příště už to ale možné nebude.

Johnson také potvrdil svůj velký politický talent. Ač má jako premiér v duchu anglických tradic nejlepší školy a je součástí elity, dokáže se chovat autenticky, přirozeně vypadá, umí mluvit jednoduše a soustředit se na podstatné, není odtažitý a baví ho hovořit s lidmi. Jako jeden z otců brexitu se sice vůbec neštítil lhaní, ale voliče to buď nezajímá, anebo mají jiné priority. Johnson je sice svého druhu klaun, ale lid si klauna zjevně žádá. Lidé taky asi ocenili, že Johnson nevypadá ustrašeně a umí jít do rizika.

Corbyn byl snadný soupeř. Odtáhl stranu příliš doleva, příliš ideologicky, příliš směrem k dogmatickému marxismu a novému třídnímu boji. Co bude s labouristy nyní? Je to zajímavé pro celý Západ, protože anglosaský svět často nastavuje trendy. Bude se konat posun levice doleva, nebo zpátky do středu? Podstatným faktorem labouristické porážky je lavírování a nečitelnost ve věci brexitu. Corbyn seděl na plotě, jak se říká anglicky, česky možná na dvou židlích. Poškodil ho i antisemitismus – nebo spíš jeho nedůsledné potírání uvnitř partaje.

Liberální demokraté dosti pohořeli, ale hlasovalo pro ně o milion lidí víc než v roce 2017. V britském volebním systému je to ovšem málo platné. A ten systém se vzhledem k volebnímu výsledku určitě nezmění. Svým způsobem má ale tato strana můj respekt jako jediný jasně čitelný proevropský subjekt na britské politické scéně. Ve volbách do Evropského parlamentu by mohla mít LibDem dobrý výsledek. Jenže ty už nikdy nebudou…

Skotská národní strana posílila. Žádá nové referendum a setrvání Skotska v EU. Je to sice smutné, ale EU asi Skoty velmi zklame. Francie nedávno prosadila složitější pravidla pro přijímání nových členů, hlavně však bude proti Španělsko – kvůli Katalánsku – a možná i Belgie. Proti tomu stojí argument, že Skotsko je bohaté a bylo by čistým plátcem. Bez šance na brzké členství v EU ale referendum o nezávislosti Skotska asi moc dobře nedopadne.

Akciové i měnové trhy reagují posílením, což lze vysvětlit dvěma věcmi: každá jistota je už lepší než nejistota a nastavovaná kaše. A Corbynova vize nového třídního boje trhy nelákala.

Donald Trump gratuluje a slibuje velký a masivní obchodní deal s USA, ale tady lze čekat náraz do zdi, který Trump politicky nepřeválcuje. Americké firmy Trumpovi vysvětlí, že evropský trh je pro ně větší a důležitější. A Britové se sami musí rozhodnout, jestli je pro ně prioritou obchodní dohoda s EU, nebo s USA. Vyjednávat obojí najednou nebude snadné, pokud je to vůbec možné.

Ti představitelé EU, kteří veřejně podporovali druhé referendum (třeba Donald Tusk), by se měli drbat na hlavě. Mohli dát přednost mírnějšímu brexitu, neumožnit odklad brexitu, a umožnit tak schválení smlouvy, kterou připravila Theresa Mayová, která byla pro EU výhodnější než Johnsonova smlouva.

Zatím EU nemusí dělat nic, stačí když předá klíče svým expertním vyjednávacím týmům, aby se mohly pustit do práce na nové obchodní dohodě s Británií. A také je třeba začít pracovat na strategii dlouhodobých dobrých vztahů EU se Spojeným královstvím.

Příští rok v prosinci skončí tranzitní období. Lze čekat, že Johnson požádá o drobný odklad? Pokud ano, bude to skutečně jen drobný odklad. Myslím, že Johnsonovi lze věřit, že nebude-li dohoda, půjde klidně na obchodní režim v rámci WTO.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.