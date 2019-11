MACHÁČEK: Kdyby byl Corbyn premiérem

Praha Britská Labour Party představila svůj velmi radikální volební manifest. Jenže právě příliš radikální levicová orientace bude jedním z důvodů, proč labouristé nevyhrají parlamentní volby 12. prosince.

Vítězství této strany můžeme prakticky vyloučit. Co ale nemůžeme úplně vyloučit, je možnost, že se Jeremy Corbyn přece jen stane britským premiérem.

Může se to však stát pouze tak, že Corbyn bude premiérem menšinové dočasné vlády své Labouristické strany, která bude mít podporu Liberálních demokratů (LibDem) a Skotské národní strany (SNP). Platí to pochopitelně pouze za předpokladu, že by tyto tři strany dohromady dosáhly na parlamentní většinu. A také samozřejmě, pokud se tyto tři strany na spolupráci dohodnou.

Jestliže se ale tyto tři strany dohodnou na spolupráci, bude to jen za účelem dočasné vlády, která bude mít jediný hlavní program: přivést zemi k opakovaní referenda o brexitu, a to do roka. A pak je tu ještě jeden předpoklad, a tím je, že Evropská unie by v takovém případě poskytla další odklad. A to není vůbec jisté.

Pokud bude taková menšinová, jednoúčelová a dočasná vláda připravovat referendum, nebude mít zároveň vůbec žádnou sílu na to, aby prosadila cokoli ze svého levicového programu: ani vysoké daně, a už vůbec ne masivní znárodňování.

Radikálními levicovými požadavky a de facto výzvou k třídnímu boji Corbyn mobilizuje své podporovatele, aktivisty a členskou základnu. Radikální levicový program je pro jeho voliče důležitější než brexit nebo nebrexit. Řekl to ve středu jasně: někteří voliči labouristů volili proti brexitu, jiní pro brexit. Když jim však do roka nic ze svých slibů nedodá, v příštích volbách ho to oslabí.

Pro LibDem a SNP by bylo zase riskantní spojit se s radikální marxistickou stranou, jíž dnes Labour Party je. Takže když si to sečteme: i kdyby to numericky vycházelo, asi se to nestane.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.