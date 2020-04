MACHÁČEK: Mezi recesí a depresí

Podle komentáře Noaha Smithe pro Bloomberg může současné hospodářské krvácení dokonce předčit velkou depresi 30. let. Slovo deprese se koneckonců začíná v angličtině stále více používat pro současný či nadcházející stav. Na místo pouhé krize či recese.

V 19. a 20. století neexistovalo žádné slovo pro prudké zpomalení ekonomiky. Výraz „panika“ se používal pro finanční trhy, dlouhým poklesům se říkalo spíš deprese. Pojem velká deprese (česky velká hospodářská krize) se v angličtině asociuje s 30. lety, ale Smith upozorňuje, že výraz „velká deprese“ se používal už pro situaci po roce 1870.

To, co přišlo po roce 1929, si ale opravdu zasloužilo adjektivum „velká“. Krach ekonomik zasáhl celý svět, světová ekonomika poklesla o patnáct procent. A hlavně to celé trvalo velmi dlouho. Ještě v roce 1933 byla nezaměstnanost v USA 25 procent.

Od 30. let používají ekonomové výraz „recese“ – a žádná z nich se zatím nemohla s depresí 30. let srovnávat. Co se srovnávat dalo, bylo to, co přišlo po roce 2008, ale protože vlády a centrální banky reagovaly poučeněji než po roce 1929, netrvalo to tak dlouho, a ustálil se pro události v roce 2008 (a po něm) výraz velká recese.

Poškození ekonomik koronavirem ale hrozí překonat pokles z let 2008 a 2009. V USA už například požádalo o podporu v nezaměstnanosti 22 milionů lidí, tedy asi 13 procent pracovní síly. Na konci dubna bude podle všeho nezaměstnanost v USA až dvacet procent, leckdo předpovídá dokonce nezaměstnanost ve výši třiceti procent. To by ale bylo ještě horší než ve 30. letech.

Americký prezident Ronald Reagan říkával: „Recese je, když váš soused přijde o práci, deprese je, když vy sám přijdete o práci.“

Nejde ale jen o hloubku krize, ale o její trvání. V 70. letech 19. století a po roce 1929 následovala celá ztracená dekáda. Tentokrát leckdo doufá ve vývoj hospodářství ve tvaru písmena V. Ekonomika byla záměrně vypnuta vypínačem, takže ji snad půjde vypínačem zase nahodit.

Třeba to ale tak rychle nepřejde. Mohou přicházet další vlny nákazy, může se ukázat, že lidé budou ze strachu raději doma a nebudou už navštěvovat restaurace a obchody tolik jako dřív. Pokles má globální povahu a různé ekonomiky světa budou odemykat ekonomiky v různý čas – a leckomu se ono nahození také nemusí vůbec podařit.

Podstatný je i další fenomén, který pomáhá odlišit recesi od deprese. A to je otázka toho, jak hluboce budou zasaženy finanční trhy a bankovní sektor. V tomto ohledu to zatím vypadá relativně dobře, ale může se to časem změnit.

Ani americká vláda a centrální banka nejsou všemocné. Neumějí zničit virus ani neumějí zastavit pokles ekonomiky v jiných státech.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.