MACHÁČEK: Mrtvých s nemocí covid-19 může být víc

Deník Financial Times v pondělí otevírá podobnou informací, s níž přišel už v pátek týdeník The Economist. Počet mrtvých v souvislosti s onemocněním covid-19 může být globálně o 60 procent vyšší, než je hlášeno.

Uvádí to zde.

Statistika celkové úmrtnosti během pandemie oproti průměru minulých let za stejné období ukazuje, že úmrtnost v Belgii je o 60 procent vyšší oproti normálu, ve Španělsku o 51 procent a ve Francii o 37 procent. Část této vyšší úmrtnosti jde možná na vrub jiným příčinám, než je covid-19, protože lidé se mohli vyhýbat léčení jiných chorob anebo na léčbu jejich onemocnění neměly nemocnice dostatečnou kapacitu. Nadprůměrná mortalita se ale nejvíc koncentruje do míst s největší hustotou nakažených.



…

Tentýž list upozorňuje (https://www.ft.com/content/835c6106-e728-4f58-930e-b94641a752f2) na to, že americké banky opouštějí evropský trh. Především odcházejí z projektů syndikovaných půjček pro velké korporátní klienty. JPMorgan opustila přípravu kreditní linky pro německou firmu BASF, největší chemický gigant na světě. Bank of America opustila přípravu syndikovaného úvěru pro Adidas. A Goldman Sachs vycouvala z přípravy úvěru pro Daimler.

V okamžicích krize jsou samozřejmě banky pod tlakem domácích (národních) vlád a regulátorů, aby se soustředily na financování svých ekonomik, patrně se ale jedná i o ekonomický kalkul. Banky asi počítají s tím, že restart evropských ekonomik bude slabší a pomalejší než jinde, a úvěrování evropských firem považují za riskantní.

…

Komentátor FT Wolfgang Münchau sumarizuje výsledek čtvrteční Evropské rady: společné evropské koronové dluhopisy navrhované Itálií nebudou a neprošel ani španělský návrh na věčné dluhopisy (nesplácí se jistina, ale pouze úrok): https://www.ft.com/content/854b21dc-8637-11ea-b872-8db45d5f6714

Evropští lídři se zatím finálně nedohodli, ale určili směr. Dočasně se navýší evropský rozpočet, patrně až na dvě procenta HDP z původně navrhovaného 1,2 procenta HDP. Navýšení se však nebude týkat nových peněz a nových odvodů do evropského rozpočtu, bude mít formu garancí.

Evropská komise plánuje získat na finančních trzích až 320 miliard eur během tří let. Část bude utracena formou grantů, část bude použita k pákovému efektu na financování investic. Granty, půjčky a investice mají směřovat do regionů nejvíc postižených nemocí covid-19.

Detaily budou teprve oznámeny a schváleny během příštích týdnů a měsíců, ale už teď je jasné, že granty, úvěry a navýšení úvěrové kapacity formou garancí nelze sčítat do jednoho čísla. Klíčová a zajímavá bude redistribuce dotací a grantů. Tedy o kolik víc dostanou nejvíce postižené státy oproti tomu, kolik do fondu (společného rozpočtu EU) samy přispějí.

Autor podporuje myšlenku šesti ekonomů na vznik evropského fondu rizikového kapitálu, který by přebíral podíly v malých a středních společnostech výměnou za injekce kapitálu a hotovosti: https://safe-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/editor_common/Policy_Center/SAFE_Policy_Letter_84_final2.pdf

Posílily by bilance firem a nešlo by ani o dotace, ani o granty. Podíl ve firmách je něco jiného. Jenže je to něco, co instituce EU neumějí. Ty umějí pořád dokola jen úvěry.

Poznámka Monitoru JM:

Jak se pozná a jak se bude definovat evropský region postižený onemocněním covid-19? Jak se bude hodnotit a rozlišovat postižení epidemií a ekonomické postižení? Tak například Řecko – na rozdíl od Itálie či Španělska efektivně zabránilo šíření infekce. Dostane nyní za odměnu méně peněz než Itálie nebo Španělsko?

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.