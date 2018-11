MACHÁČEK: Pozor na nepopulárního Putina

PRAHA Před sedmi měsíci vyhrál ruský prezident Vladimir Putin volby se ziskem 77 procent hlasů. Podle posledních průzkumů ruského centra pro veřejné mínění by nyní získal pouze 47 procent hlasů a musel by svoji pozici hájit ve druhém kole.

Důvodem jsou ekonomické trable a hlavně docela drsná a nepopulární penzijní reforma. Podle článku Tichona Dzjadka pro Project Syndicate to není důvod k oslavám. Je to totiž docela nebezpečné.



V roce 2013 byla Putinova popularita ještě nižší než dnes. V roce 2014 ovšem předvedli ruští sportovci slušné výsledky na olympiádě v Soči – za vydatné pomoci dopingu. Následovala invaze na Ukrajinu a anexe Krymu. A Putinova popularita se vyšplhala na 85 procent. Vjačeslav von Pleve, ministr vnitra za cara Mikuláše II., prý říkával: „Revoluci zabráníme tak, že budeme dosahovat malých vítězství.“ Putin se tímto ponaučením řídí. Rusové jsou možná z Putina unaveni, ale Putin unaven není. Možná si už brousí zuby na nějaké další „malé vítězství“.

…

Spojené státy spouštějí tvrdé sankce proti Íránu, které se budou týkat i ropy. Jak ale upozorňuje Julian Lee v článku pro Bloomberg, zas tak horké to s tou ropou nebude, přestože Trump říká, že to jsou „největší a nejtvrdší sankce, jaké kdy viděl svět“. Některé země totiž z obav z amerických sankcí raději přestaly íránskou ropu kupovat, nyní jim ale Amerika umožní výjimky, přesněji nebude za nákup íránské ropy některé země (a firmy z těchto zemí) sankcionovat. Dočasnou výjimku budou mít Indie i Čína, tedy největší dovozci ropy na světě, a také američtí spojenci na Dálném východě, tedy Japonsko a Jižní Korea. V důsledku nových amerických sankcí se zvýší vývoz íránské ropy. To jsou tedy paradoxy.

…

Ke stejnému tématu se vyjadřují Reuters Breakingviews. Tvrdé americké sankce se setkávají s logikou ropného trhu.

Amerika má před volbami a hlavně je momentálně nejistý vývoj v Saúdské Arábii. Každopádně Amerika nemá žádný zájem na tom, aby se zvyšovaly ceny ropy. Pro Trumpa jsou dočasné výjimky určitou pojistkou. Kongres se sejde po volbách 15. listopadu a nelze vyloučit, že sankce proti Saúdské Arábii kvůli vraždě novináře schválí a zakáže vývoz zbraní. Pak hrozí, že Saúdská Arábie sníží objem těžby.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.