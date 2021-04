MACHÁČEK: Slavia, Kúdela a hodnotový střet se Západem

Fotbalisté Glasgow Rangers, kteří si spletli fotbalové utkání se Slavií Praha s počínáním řezníků na jatkách, mají stopku na tři až čtyři zápasy. Útočník, který prokopl hlavu brankáři Kolářovi dostal navrch ještě směšnou pokutu. Fyzické napadení po zápase na chodbě u záměrně zamčených šaten za asistence trenéra skotského týmu – to se také vejde do zákazu na pár zápasů.

Ale údajná rasistická urážka ze strany slávisty Ondřeje Kúdely, která měla být pronesena až po stále brutálnějších napadeních, která sudí vesměs ignoroval – to je stopka na deset zápasů v režii UEFA.



Kúdela popírá, že by řekl něco o opici, připouští však vyřčení slova „fucking“. Různé poloamatérské pokusy o videorekonstrukci naznačují, že by výrok o „zkurvené opici“, který mu vkládá do úst hráč Rangers Glen Kamara, ani říci nestihl. UEFA prý má důkazy, jenže je nezveřejnila, asi se v podstatě jedná pouze o svědectví jednoho Kamarova spoluhráče, které logicky není nestranné.

Podstatné je, že trest UEFA je pro Kúdelu svým způsobem likvidační, de facto jej vymazává z podstatné kapitoly fotbalové historie. Nezapomínejme, že Kúdelovi je 34 let a vrcholné pohárové klání Slavie i účast České republiky na mistrovství Evropy měly být vrcholem jeho profesionální kariéry.

Ve včerejších Lidových novinách píše kolega Robert Schuster o tom, jak tým Hertha Berlín propustil trenéra Zsolta Petryho jen kvůli tomu, že prohlásil, že homosexuální rodina by neměla být společenskou normou. Do celé věci se dokonce vložilo maďarské ministerstvo zahraničních věcí.

Tak daleko to v případě Kúdely, Slavie a České republiky nepůjde – především ze strany oficiálních státních míst –, ale všelijaké protestní tweety a vyjádření jdou tentokrát napříč českým politickým spektrem. Nejde už jen o nějaké extravagantní vylomeniny starosty Řeporyjí.

Rozhodnutí UEFA se opravdu vymyká elementárnímu zdravému rozumu. Za fyzický útok stop na tři zápasy, za neprokázanou rasistickou urážku stop na deset zápasů. Jediný závěr je správný: UEFA podporuje fyzické násilí. Na násilí se má příště odpovídat výhradně násilím. Klidně si můžete ulevit ránou pěstí a prokopnutím něčí hlavy. Podle této logiky je ten, kdo zapálí synagogu i s lidmi uvnitř, menší zločinec než ten, kdo použije na něčí adresu antisemitskou nadávku.

Mikuláš Ferjenčík z Pirátské strany se domnívá, že z rozhodnutí UEFA budou u nás profitovat leda rasisté. Toho bych se tolik nebál. Myslím, že z toho spíše bude bohužel profitovat Putin a Východ obecně. A to mnohem víc než skrze nějakou vakcínu, plyn, ropu a jaderné palivo dohromady.

O intelektuály a politiky tady totiž nejde, jde o obyčejné lidi. Ti souhlasili s orientací této země na Západ, protože jim připadalo, že na Západě je společnost tak nějak normálnější a snesitelnější, že se více řídí zdravým selským rozumem, že tam platí elementární spravedlnost, svoboda a ve sporech nějaké důkazní řízení a možnost odvolání. Obyčejnému traktoristovi se bohužel může začít Východ jevit lákavější.

A co se povinného klekání týče, vynucovaných gest podřízenosti a prazdných rituálů si lidé za minulého režimu také užili až dost.

Pokud jde o britské ostrovy, tam nejen že vymysleli fotbal, ale zrodilo se tam i fotbalové chuligánství a s fotbalem spojená sprostota a surovost. Teď si tam myslí, že když si na deset vteřin kleknou, padne celý svět na zadek. Bojují tam prý s rasismem, ale rasismus proti opožděným buranům z východní Evropy, kteří potřebují vychovat, tam jen kvete.

A Slavie si nyní dokonce najme nějakou profesionální neziskovku, která bude hráče školit o rasismu. A našinec by si přitom ještě včera ráno řekl, že to mělo být naopak. Že Slavie, kde je mnoho hráčů černé pleti integrální součástí skvělého týmu a je to navíc dobrá a veselá parta, může naopak učit dobrou praxi chytráky, teoretiky a vychovatele z neziskovky.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.