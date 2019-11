MACHÁČEK: Workington Man – dobrý nápad

Včera jsme na tomto místě citovali článek Wolfganga Münchaua, který – ač byl primárně o něčem jiném – považuje vítězství Borise Johnsona a konzervativců ve volbách za hotovou věc.

Tak jasné to však být nemusí. Slovním spojením minulého týdne je Workington Man, o tom a „o něm“ se v Británii právě píše horem dolem. Volby vyhraje ten, kdo přesvědčí muže z Workingtonu. On je ten swing voter či váhající volič, podle něhož se zhoupne vítězství v prosincových volbách v Británii na tu či onu stranu. Vymyslel to celé konzervativní think tank Onward.

Leckdo se tomu směje či vysmívá, leckdo nechce být takhle glajchšaltován, stratifikován, ořezáván, segmentován či zařazen, jiným to zase připadá staromódní, podobnými hesly se prý vyhrávaly volby před třiceti lety, apod.

Miranda Greenová to ve sloupku pro Financial Times považuje za hloupý stereotyp, za vynález profesionálních marketérů světa politických kampaní a za označení, které se většinou protiví především těm, kdo jsou takhle označeni.

Já to na rozdíl od ní považuji za dobrý slogan. Workington opravdu existuje, je to pobřežní městečko na severozápadě Anglie v oblasti Cumbria, které má tradičně velké úspěchy v anglické ragbyové lize. Jde o paralelu se známým Essex Manem, který pomohl vyhrát volby Margaret Thatcherové v roce 1980. Kromě toho, že muž Workingtonu průzkumníkům takto „vědecky“ a sociologicky vychází, je jasné, že to taky dobře zní, protože je tam to slovo práce.

Původ názvu sice se slovem work vůbec nesouvisí, jenže to někomu vysvětlete, když to tak vtipně zní... Muž z Workingtonu přece chodí hlavně do práce – a má dost práce, je zemitý a na velké vzletné řeči si moc nepotrpí. Jaká by byla paralela v Česku? Pracovníkov či Dělníkov nemáme, máme ale Havířov, to možná stačí.

Někteří lidé z Workingtonu už se proti tomu ozvali. Jih Anglie podle nich typicky vytváří karikaturu anglického severu. Na serveru Eurointelligence to naopak považují za dobrý nápad. Bohatý Angličan z jihu se alespoň začne zajímat o chudšího bratra na severu. Oblasti Anglie na severu jsou už možná v recesi (statistika má zpoždění). Muž z Workingtonu nevnímá brexit jako izolovaný problém, ale důležitý bod mezi dalšími starostmi.

Muž z Workingtonu dává přednost veřejným výdajům před snižováním daní, což pro konzervativce může představovat určitou zranitelnost, možná vůbec největší riziko voleb.

Možná je tu paralela s voličem sociální demokracie v Německu. Je spíše sociálně konzervativní, ale preferuje vysoké veřejné výdaje a vyšší minimální mzdu. Zajímají ho hlavně učni, nikoliv studenti a univerzity. Chodí do hospody, pije pivo, má rád zákon a pořádek, přirozeně inklinuje k brexitu. V hospodě si ale může rozumět spíše s Nigelem Faragem než s lídrem labouristů Jeremym Corbynem či premiérem Borisem Johnsonem.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.