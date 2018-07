Mrtvý tygr je dražší než živý, ohromnou cenu má i žluč, popisuje nelegální obchod šéf ZOO Rabas

DVŮR KRÁLOVÉ Celníci a policisté mají spadeno na údajné nelegální zabíjení tygrů v Zooparku Bašť, který provozuje člen rozvětveného klanu rodiny Berousků, v pondělí na místě provedli razii. Zásah proběhl i ve dvou obchodech v areálu vietnamské tržnice SAPA na pražské Libuši. Podle ředitele ZOO ve Dvoře Králové Přemysla Rabase, který poskytl rozhovor LN se mezi odborníky se už delší dobu hovoří o podezření, že se v Česku chovají tygři k ilegálnímu byznysu.

LN: Co podle vás znamená zpráva, že se u nás zabíjeli kvůli čínské medicíně tygři?

Má to minimálně tři roviny. První je morální. Je značně nechutné chovat zvířata, abych z nich udělal mýdlo či vývar z kostí, které pak prodám na náš vnitřní vietnamský trh anebo do Asie. Druhý rozměr se týká porušení legislativy na ochranu zvířat. Jde o veterinární zákon a zákon na ochranu proti týrání.

LN: Mohlo dojít k porušení mezinárodních úmluv?

To je třetí rozměr. Existuje takzvaná washingtonská konvence CITES. Jde o mezinárodní úmluvu k ochraně zvířat a produktů z nich. Většina zvířat, kde existuje riziko, že by se s nimi obchodovalo, což ohrožuje jejich populaci v přírodě, je touto úmluvou chráněno.

Ředitel ZOO ve Dvoře Králové Přemysl Rabas.

LN: Kolují v branži informace, že se v Česku s tygřími produkty obchoduje?

Mluví se o tom, že někteří chovatelé v Čechách mohou chovat tygry i na kosti a kůži. Ty pak dodávají například do tržnice SAPA a jiných vietnamských obchodních míst. Jestliže někdo prodává tyto věci, tak tím porušuje CITES a je to trestné.

LN: Jaká je poptávka po tygrech?

Z tygra se dá využít téměř všechno. Je to erbovní zvíře pro čínskou medicínu. Kosti, kůže či žluč – to všechno má ohromnou cenu. Protože jde o nelegální obchod, ceny na černém trhu dosahují astronomických částek. Paradoxně má mrtvý tygr větší cenu než živý jedinec.

LN: Pamatujete si na jiný podobný případ?

Obávám se, že se tím naše orgány v minulosti nezabývaly příliš do hloubky. Kontroly nebyly tak pečlivé, aby nějaký případ dotáhly do konce.