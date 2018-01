Muž v blízkosti mocných. Na autora knihy o Trumpovi si stěžoval i magnát Murdoch

NEW YORK/PRAHA Kontroverzní a občas neseriózní autor. Tak popisují americká média Michaela Wolffa, spisovatele, který zaznamenával, jak zaměstnanci v Trumpově Bílém domě reagují na nového prezidenta. Jeho knihy však mají jeden spojovník. Citovaní lidé se často shodují, že jim autor vložil slova do úst.

„Chtěl jsem napsat knihu o tom, jaké to je pracovat v blízkosti Donalda Trumpa. Napsal bych i pozitivní knihu, ale každá novinka, která přišla mi do hlavy vehnala myšlenku: ‚Takhle by to být nemělo,‘“ uvedl v rozhovorupro server Hollywood reporter Michael Wolff.



Jeho kniha Ohnivá zloba: Uvnitř Trumpova Bílého domu již více než týden hýbe americkými médii. Již od zveřejnění prvních úryvků se začínali Američané zajímat, kdo Michael Wolff je.

Pro lidi, kteří se orientují v médiích východního pobřeží USA je známý. Často přispívá do deníku USA Today a magazínu The Hollywood reporter. Studoval na Columbia College a jako student pracoval pro New York Times. Následně přispíval i do New York Magazine a deníku The Guardian.

Dnes je podle CNN častým hostem na newyorských koktejlových večírcích. Mocným lidem byl však blízko po celý svůj profesionální život. Například ve knize „Muž, který vlastní zprávy“ popisuje Wolff, jak se dostal do přítomnosti mediálního magnáta Ruperta Murdocha. V ní uvedl, že měl „bezprecedentní přístup“ k Murdochovi, jeho obchodním partnerům i rodině.

Neseriózní autor

Deník Washignton Post uvedl, že Michael Wolff umí být i neseriózní. Lidé v okolí Ruperta Murdocha totiž mělo po vydání knihy mnoho výhrad vůči textu, který publikoval. Podle nich byly některé věci až příliš osobní a neměly být zveřejněné. Zároveň si však vysloužil kritiku za to, že některé věci nejsou přesné a občas zveličené.

Sám Wolff ve své nejlépe prodávané knize Burn Rate popisuje, jak lhal bankéřům, jen proto, aby udržel svou firmu naživu. Stejně tak mnoho lidí citovaných v knize uvedlo, že nikdy nevyřkli slova, která jim autor vložil do úst.

I proto se mnozí z amerických komentátorů podivují, že Trumpův tým dal spisovateli přístup k zaměstnancům Bílého domu a umožnil mu se všemi hovořit.

„Stačilo by zavolat Murdochovi a ten by jim řekl, ať nespolupracují, protože Wolff o něm napsal nepříjemnou knihu,“ napsal na Twitter editor Vanity Fair Gabriel Sherman. Samotný Wolff na Twitteru reagoval, že čekal, že takový telefonát přijde.

Chaos a drama v Bílém domě

Na druhou stranu Wolffova nejnovější kniha „Ohnivá zloba“ velmi detailně popisuje chaos a drama, které obklopovalo prezidenta Donalda Trumpa během prvního roku v úřadu. Wolff strávil několik měsíců v Bílém domě a hovořil s Trumpovi nejbližšími lidmi včetně poradce a hlavního stratéga Stephena Bannona, což mnoho kritiků oceňuje jako kvalitně odvedenou žurnalistickou práci.

Wolff ve své knize kromě jiného napsal, že poradci prezidenta považují za dětinského a pologramotného. V britské BBC pak uvedl, že odhalení budou pravděpodobně znamenat Trumpův konec v Bílém domě.

Trumpovi právníci ještě před vydáním pohrozili Wolffovi i vydavateli žalobou a pokusili se distribuci knihy zastavit. Podle nich je značná část prohlášení v textu nepodložená, či naprosto vyfabulovaná.

TODAY (Twitter) @TODAYshow VIDEO: WATCH: @SavannahGuthrie?s full interview with ?Fire and Fury? author @MichaelWolffNYC https://t.co/pNUWx4nGbJ Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu WATCH: @SavannahGuthrie’s full interview with ‘Fire and Fury’ author @MichaelWolffNYC https://t.co/pNUWx4nGbJ odpovědětretweetoblíbit

V rozhovoru pro NBC však Wolff uvedl, že za vším, co napsal, si stojí a má nahrávky i zápisky ze všech dvou set rozhovorů, které udělal, včetně tří hodin, které strávil hovory s Donaldem Trumpem.

Vydavatelství nakonec dílo uvedlo do prodeje už v pátek místo původně plánovaného úterý. Trump prohlásil, že nikdy neautorizoval Wolffův přístup do Bílého domu a že jeho kniha je plná lží.

Hrozba žaloby a několik prezidentových příspěvků na Twitteru mu přineslo neuvěřitelnou popularitu. Prodej knihy raketově vzrostl a publikace se během šesti dní dostala na prodejním seznamu společnosti Amazon z 48 449. místa na první.