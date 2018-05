Muži jsou ve výběru příchutí zmrzliny konzervativnější

Kačice (Kladensko) Podle zmrzlináře Darka Hrivňáka jsou muži jsou ve výběru příchutí více konzervativní než ženy, které se nebojí zkoušet nové chutě. Hrivňák v Kačici na Kladensku vyrobí během roku kolem 200 příchutí zmrzliny a sorbetů, v sezoně si lidé mohou denně vybrat z přibližně dvou desítek chutí, u provozovny nazvané 2AD se už nyní často tvoří fronta. Lidé se do Kačice vrací za kvalitou, podle Hrivňáka je vedle pečlivého výběru surovin důvodem úspěchu i jeho paměť na chuti, které zná z dětství, a snaha jich dosáhnout, řekl zmrzlinář s evropským renomé.

Produkci kačické zmrzliny tvoří nejen sortiment nabízený přímo v prodejně, ale také zmrzliny a sorbety pro restaurace či jiné prodejny zmrzliny. V základní nabídce nechybí klasické jako vanilková či jahodová. Pro klienty z podniků existuje i nabídka několika druhů čokoládové zmrzliny vyrobené z exkluzivních surovin. „Základní děláme z belgické čokolády, pak je Valrhona, to je francouzská čokoládovna, to už je o skok výš jak kvalitou, tak penězi, a pak jsou další, o několik levelů výš, italská Amadei nebo francouzská Michel Cluizel, to jsou nejlepší čokolatiéři na světě,“ popsal Hrivňák.



Podle něj se moc nedá říci, že by lidé byli stále více ochotní si za kvalitu připlácet. „Já tomu úplně nevěřím,“ dodal. Na druhou stranu ale nepovažuje každoroční zprávy o zdražování vanilky za tragédii pro milovníky této příchuti. Většina zmrzlinářů vyrábí z vanilkové pasty, nikoliv z přírodní vanilky jako v Kačici. Ceny té přírodní se za posledních pět let dostaly od zhruba 3500 korun za kilo k téměř 20 000 korun. „Vanilky ale do zmrzliny dáte jen pár gramů,“ uvedl zmrzlinář.

Správně se rozlišují zmrzliny (se smetanou), sorbety (jen s vodou) a pak gastronomické zmrzliny, třeba uzený losos, sýrová, chřestová a podobně. Ty ale v Kačici vyrábějí obvykle jen na objednávku restaurací. Více než polovina produkce putuje právě do externích provozů a poptávka převažuje nad kapacitou výroby. Není výjimkou, ale spíše už pravidlem, že pracovní den ve zmrzlinárně trvá i 16 hodin. Přesto nemají podle Hrivňáka klienti vždy pochopení a zákazníci jsou třeba zklamaní, že v zimě je v nabídce „pouze“ 16 druhů.

V létě výroba zmrzliny převážně kopíruje sezonu právě dozrávajícího ovoce, často je však obtížné sehnat ovoce v dobré kvalitě a ještě obtížnější od lokálních dodavatelů. S jejich nedostatkem se potýkají v Kačici dlouhodobě. Letošní novinkou je třeba tvarohová zmrzlina s povidly. V zimě se více vyrábějí druhy jako perníková, skořicová, jablečný koláč a podobně, v letních měsících nabídku doplňuje třeba mátová nebo mojito.

K výrobě zmrzliny se Darek Hrivňák dostal od nábytku. Před dvanácti lety se ještě živil vybavováním kanceláří, ale zatoužil po práci, pro kterou dle prvotních představ nebude třeba mít zaměstnance. Nad uvažovanou distribucí palivového dřeva zvítězila zmrzlina, ačkoliv v té době neměl s její výrobou zkušenosti. Začal shánět staré recepty a dal se do zkoušení. Prvním výrobkem byla zmrzlina z vlašských ořechů, kterou má nejraději jeho manželka Alena. Ona i syn Darek mají na fungování firmy nemalý podíl.

Do Kačice se rodinný podnik přestěhoval zhruba před třemi lety z nedalekých Tuchlovic. Důvodem byly mimo jiné i větší prostory a lepší podmínky. Provoz funguje v objektu, který patří obci a vedle sídlí obecní úřad. Nyní ve zmrzlinárně pracuje šest lidí na plný úvazek, v sezoně pak podle potřeby pomáhají brigádníci. Rozšiřování nyní není v plánu, navíc by podle Hrivňáka záleželo na celém týmu, protože už nyní funguje na hranici kapacity a sehnat nové pracovníky je v dnešní době velmi komplikované.