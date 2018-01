PRAHA Fiktivní lobbista a seriálová hvězda Tonda Blaník plánoval prezidentskou kandidaturu. Že mu to nevyšlo, svedl na pomocníka Žížalu a o prezidentském klání očima lobbisty Blaníka vznikl film. Ten je podle režiséra Marka Najbrta dějově bohatší, než kdyby se stal pouhým záznamem Blaníkovy kandidatury, jak se původně zamýšlelo. Pro Lidovky.cz se Marek Najbrt rozpovídal o natáčení filmu na pomezí dokumentu a inscenace, jeho názoru na volbu prezidenta i budoucnosti Kanceláře Blaník. Film Prezident Blaník uvidí první diváci v kinech 1. února.

Lidovky.cz: Konců bylo pro film Prezident Blaník připraveno hned několik, ale ve filmu bude jen jeden. Jak se to podepsalo na výrobě filmu?

Ten scénář se vyvíjel a vznikal paralelně s tím, jak se vyvíjela politická situace. Na začátku jsme měli základní rámec, syžet, fabuli, věděli jsme, kam zhruba jdeme. Tento rámec jsme ale zároveň doplňovali aktuálními situacemi. Průběžně jsme sledovali, co dělají kandidáti, a snažili jsme se k nim dostat. Točili jsme ještě po prvním kole, kdy už bylo jasné, kdo postoupil, proto jsme závěry natočili dva. Zároveň jsme museli dát pozor, aby se nám nezhroutila celá předchozí stavba scénáře. Hotovo jsme nakonec měli 16. ledna.

Marek najbrt Marek Najbrt je filmový režisér, který na sebe upozornil filmem Mistři (2004). Na Mistrech se - stejně jako na úspěšném Protektorovi (2009) - podíleli scénaristicky Benjamin Tuček a Robert Geisler. Protektoru se dostalo několik ocenění v Česku i v zahraničí. V současnosti je o Marku Najbrtovi nejvíc slyšet v souvislosti se seriálem Kancelář Blaník. Na něm spolupracuje se svými dlouholetými kolegy, včetně představitele hlavní role Marka Daniela. S tím se potkali například při natáčení snímku Polski film (2012).



Na seriál Kancelář Blaník tématicky i stylově navazuje film Prezident Blaník, který má premiéru 1. února 2018, těsně po volbě prezidenta České republiky.



Marek Najbrt právě také dokončuje filmovou pohádku Čertí Brko. I na ní se podíleli scénaristé Blaníka. Hudbu k ní vytvořila kapela HM. Marek Najbrt slibuje klasickou pohádku, kde nebude chybět láska, moralita, dobro i zlo a několik nečekaných prvků. Do kin by měla být uvedena v listopadu tohoto roku.



Lidovky.cz: Distribuce do kin tedy proběhla bez komplikací, termín premiéry se neposouval.

V době digitální projekce šlo jen o to včas vyrobit kopie, což není problém. Výzva byla spíš zvládnout tenhle proces řemeslně. Náš střihač Michal Hýka stříhal průběžně celý podzim od prvního natáčecího dne, což je dost nestandardní. Já už jsem na konci prosince přišel k předpřipravenému střihu, kdy jsme scény spíš jen přeskupovali a měnili. Michal udělal obrovský kus autorské práce.

Lidovky.cz: Během natáčení jste se potkali s kandidáty na debatě na právnické fakultě. Došlo i na další setkání s osobnostmi, které ovlivňovaly prezidentskou volbu?

Zažili jsme ještě další debaty a zapojili do příběhu několik osobností jako třeba odborníka na etiketu Ladislava Špačka, hudebníky Jaroslava Hutku a Tomáše Kluse nebo právníka Tomáše Sokola. Celá řada politiků si s Tondou začala hned tykat a hrála naši hru. Tonda už po třech letech a pěti sezónách seriálu vstoupil do reálného politického světa, přestože je to fiktivní postava. Těžko bych vypíchnul, které z těch setkání bylo nejsilnější. Ale hrozně bych si přál mluvit s těmi klíčovými a vlivnými lidmi naší politiky upřímně mezi čtyřma očima. Jak by definovali svoje motivace? Co je jejich opravdovým cílem? Vím, že to je ale naprosto nereálné přání, skoro až pohádková představa. Možná taky proto, že si nejsem jistý, jestli by byli schopní na tyhle otázky odpovědět upřímně sami sobě.

Lidovky.cz: Došlo během natáčení i na střetnutí s Milošem Zemanem, případně jeho týmem?

Miloše Zemana ve filmu máme. Máme ho, jak potřebujeme, ale je to na distanc. Nezkoušeli jsme ho víc zapojit, ani ho oslovit, protože Blaník je díky principu telefonátů založen na tom, že můžeme vtáhnout do děje kohokoli, aniž by se fyzicky objevil. Přesto jsme v případě filmu udělali větší krok do reálného světa a vypustili jsme Tondu s Lenkou a Žížalou z jejich kanceláře. Ta byla dominantním prostředím v seriálu, který jsme točili tempem díl za den.

Lidovky.cz: Natáčeli jste i na Hradě?

Na Hrad jsme se dostali tak, že jsme prostě prošli kontrolou a natočili si, co jsme potřebovali. Náš obvyklý štáb je úplně minimální, u seriálu nemáme ani monitory, ostřiče, nic. Tady byl trošku větší, protože jsme točili pro kino, pořád jsme ale byli dokumentárně flexibilní a občas jsme natáčeli až guerillovým způsobem.

Lidovky.cz: Víte něco o postoji současného prezidenta a jeho kanceláře k filmu a seriálu?

Zatím o ničem nevím. Je možné, že někoho pobouříme. Nebo taky ne. My už si za celou éru kanceláře Blaník dovolili různé provokace a žádný politik nás zatím neatakoval ani nežaloval. Politici se spíš tváří, že nás chápou jako prospěšnou věc. Nám je vlastně celkem jedno, co si o tom oni myslí. Pohybujeme se v jasné nadsázce. Přesto nejde jen o zábavu. Blaník jsme vymysleli, abychom uvolnili naši frustraci z politiky, abychom se vyjádřili ke společenské situaci u nás.

Lidovky.cz: Má tedy smysl dělat politickou satiru? Zajímají se lidi o kauzy?

Smích má očistnou funkci, osvobozuje, umožňuje únik ze situace. V tomhle smyslu je to důležitá a nutná věc. V historii je to běžný způsob lidské reakce na vlastní problémy. Já sice nemám radost z toho, kam se naše republika teď orientuje, ale nemyslím si, že jsme se ocitli v nějaké tragické, zásadně temné době. Žijeme si pořád dobře, a když to srovnáme s klíčovými okamžiky 20. století, tak je dneska v podstatě klid. Zatím máme svobodu, o kterou ale budeme bojovat, pokud se ji bude snažit kdokoli omezovat. Náš staronový prezident jako jednu ze svých prvních vět řekl, že by část občanů měla mlčet. My ale mlčet nebudeme. Jeho výrok je nedemokratický a žádný svobodně uvažující člověk ho nemůže akceptovat. Jeho vítězství nebylo jednoznačné, zhruba dva a půl milionů lidí ho nevolilo a neměl by na to zapomínat.

Lidovky.cz: V posledních dnech se ukázalo, že Marek Daniel umí v postavě lobbisty Blaníka přesvědčivě improvizovat. Nemusel jste ho na place krotit?

My se s Markem strašně dobře známe, natočili jsme toho hodně. Všichni jsme na sebe zvyklí, jsme trochu jako kapela, máme zajeté způsoby komunikace. Marka není třeba krotit, stejně jako jeho herecké kolegy Michala s Halkou. Oni přesně vědí, v jakém terénu a schématu se pohybují. Improvizace jsou v naprosté většině vázány na scénař, moc prostoru navíc pro ně ani není. Marek improvizuje hlavně v situacích, kdy ho ve filmu vyšleme mezi reálné lidi.

Lidovky.cz: V jednom rozhovoru během natáčení Marek Daniel uvedl, že by jako prezident zavedl funkci první mámy. Dostávaly se do scénáře tyto podněty zvenku?

První máma je zrovna v jednom z našich starších dílů seriálu, ale jinak ano. Marek je autorský typ herce, který umí napsat vlastní scénku, takže do toho přinesl spoustu nápadů. Spolu se mnou a producentem Milanem Kuchynkou se účastnil schůzek s našimi scénaristy Hodanem, Bartesem, Geislerem a Tučkem. Je to všechno týmová práce, které se může zúčastnit kdokoli z týmu. Například nápad s Havlovými maskami vymyslel kameraman Havel Parkán.

Lidovky.cz: Co seriál Kancelář Blaník, bude pokračovat, nebo je film velké finále?

Film jsme neplánovali jako konec celého seriálu, ale říkali jsme si, že si po zbytek roku dáme pauzu. Nicméně to, jak dopadly volby a jaká atmosféra teď ve společnosti je, mě vede k tomu, že si umím představit, že se Blaník objeví dřív než v roce 2019. Ale třeba se neobjeví nikdy. To není jen na mně.