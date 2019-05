BERNÁTH: Zvláštní formát předvolební debaty na ČT aneb když hrají trenéři místo hráčů

PRAHA Poslední televizní debata před otevřením volebních místností přinesla zklamání. Za debatní stolky si stoupli předsedové stran, zatímco lídři kandidátek zůstali v publiku. Znamenalo to také, že jedna kandidující koalice měla oproti ostatním dvojnásobné zastoupení.

Sestavené kandidátky stran mohou připomínat třeba hokejový tým. Hvězdná první lajna zapisuje do tabulek body, občas jí doplní druhá, a třetí se čtvrtou jsou tam na černou práci. Ocenění pak přebírají hlavně ti borci v popředí. V případě předvolební superdebaty na České televizi se hokejová paralela navíc hodí – ve stejný čas bojovali čeští hokejisté s Německem o postup do semifinále mistrovství světa. Jen v jedné věci srovnání pokulhává: před moderátorku Světlanu Witowskou „vyjeli na led“ místo hráčů trenéři.

Těmi jsou myšleni pochopitelně předsedové, kteří sice své partaje prezentují celkem věrně, jenže zrovna evropské volby i politika jsou přece jen trochu jiné disciplíny. A na debatě, kde byl jediným aktivně kandidujícím diskutérem šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, se to pochopitelně podepsalo.

Místo věcné debaty zaměřené na to, jak to v Bruselu a Štrasburku reálně chodí, jsme se dočkali toho, čeho se nám dostává hojně při přenosech ze sněmovny. Osobní útoky, spousta výčitek a připomínání toho, kdo co schválil a pro co zvedl ruku.

O to podivněji si museli připadat samotní lídři kandidátek, kteří povětšinou seděli v prvních řadách publika. Po celou kampaň se snažili představit svoje vize. Ty vzaly pochopitelně v podání jejich předsedů rychle za své. Nejlépe to dokumentuje fakt, že zřejmě nejzapamatovatelnějším momentem byla přestřelka mezi šéfem ČSSD Hamáčkem a předsedou SPD Okamurou o vymývání mozků českých seniorů.

Dvojitá porce pro Spojené síly

Špatně zvolený formát debaty předsedů parlamentních stran měl ještě jedno vyústění. Vedle Pospíšila totiž stál i šéf STANu Vít Rakušan a Spojené síly pro Evropu tak měly v debatě celkem nepochopitelně dva zástupce a tím zákonitě i více prostoru.



S vědomím toho, že průměrně střet předsedů sledovalo jen 262 tisíc lidí (tedy osmkrát méně než souběžně hraný hokej), bychom nad tím snad i mohli mávnout rukou. Nezapomínejme ale, že každým rokem narůstá počet voličů, kteří se rozhodují na poslední chvíli. I takový detail, jako je nepatrná početní převaha, může v myslích přelétavých voličů rozhodnout.

Kdo namítne, že debata lídrů evropských kandidátek by více vzrušení stejně nepřinesla, má zřejmě pravdu. Proběhla ostatně na Radiožurnálu a po hodině a půl končila přesně v minutu otevření volebních místností. Z jejího obsahu by se lidem asi tepová frekvence nezvýšila, možná i díky absenci televizních kamer to ale byla oproti té čtvrteční debata mnohem věcnější. Je vidět, že udělat to bez pompy a poctivě také jde.

A jeden povzdech na závěr. České strany se neustále dušují, jak je evropská politika strašně důležitá a do Bruselu proto posílají nejkvalitnější odborníky a vzory morálky vůbec. Škoda, že při dohadování s Českou televizí neměly odvahu jim dát v hlavním vysílacím čase den před volbami skutečně prostor.