Dvojí kvalita potravin, zavírání hranic i dotace velkým firmám. Šéfové stran debatovali před začátkem eurovoleb

PRAHA Poslední velká debata předsedů českých politických stran před pátečním začátkem eurovoleb v režii České televize probíhala ve čtvrtek do osmi hodin večer v Národním muzeu. Zhruba dvouhodinová diskuze přinesla jen pár emotivnějších momentů, většinou zaznívaly naučené fráze z programů.

Den před začátkem Evropských voleb se v debatě České televize střetli zástupci parlamentních stran. Paradoxně to však nebyli lídři kandidátek do Evropského parlamentu, ale straničtí předsedové. Z těch se jediný Jiří Pospíšil z TOP 09 uchází o post europoslance v rámci koalice Spojené síly pro Evropy. Ta měla navíc díky přítomnosti předsedy STAN Víta Rakušana v debatě dva zástupce. V očích diváků ji zřejmě příliš nezatraktivnil fakt, že probíhala ve stejném čase jako pro Čechy úspěšný čtvrtfinálový zápas mistrovství světa v hokeji Česko – Německo.

Debatu otevřela moderátorka Světlana Witowská otázkami na největšího spojence Česka v rámci Evropské unie. Předseda komunistů Vojtěch Filip vyzdvihl spolupráci s portugalskými komunisty, premiér Andrej Babiš z ANO zase uvedl, že spojence si Česká republika hledá pro každé téma zvlášť.

„Neříkám to kvůli svému příjmení, ale v debatě o střední Evropě chybí Rakousko,“ řekl například předseda STAN Vít Rakušan. Nejčastěji se však objevovaly v odpovědích předsedů státy Visegrádské čtyřky.



Přítomné řečníky se následně pokusila Witowská „nachytat“ na jejich vlastní předvolební hesla. Ti se do trochu uhýbavých odpovědí snažili vměstnat naučené části svého stranického programu.

Premiér Babiš například uvedl, že hnutí ANO občas nesouhlasí s názory české europoslankyně Věry Jourové, ale přesto ji nominuje i do nové Evropské komise, kde podle něj Jourová nezastupuje Českou republiku ani ANO. Velmi často se objevovalo téma dvojí kvality potravin, které si chtěli „přivlastnit“ vlastně všichni předsedové, především ale kolegové z vlády Andrej Babiš a Jan Hamáček.

Různá kvalita potravin zprvu panovala

Lidovci by podle svého předsedy Marka Výborného rádi podrobně podívali na znění směrnice týkající se problému dvojí kvality potravin. Podobně by prý postupoval i Babiš. Okamura by naopak nejraději vrátil většinu kompetencí, včetně těch na kontrolu potravin, na úroveň národních států, jmenovitě do stavu před podepsání Lisabonské smlouvy.

Následně Světlana Witovská prostřednictvím otázky na šéfa Pirátů Bartoše otevřela téma vysokých cen mobilních tarifů. Ten přišel s tvrzením, že tento problém otevřeli Piráti, přičemž vláda na to následně naskočila. „Je to úkol pro českou vládu,“ prolásil k tomu Filip. To vše Babiš odmítl, například s námitkou, že jedna stížnost na jednoho z operátorů už u Evropské komise leží tři roky.

Na minimálně deset minut zaměstnal řečníky také brexit. K tomu uvedl Petr Fiala z ODS, že je pro co nejdelší jednání a co nejlepší dohodu, výhodnou pro Londýn i Brusel. „Míček je teď ale na straně Britů,“ dodal k tomu lidovec Marek Výborný. Opětovné otevření otázky brexitu zatím podle Hamáčka možné není. „Nejprve musíme vědět, co Britové chtějí. Zatím víme v sedmi různých podobách, co nechtějí,“ řekl šéf sociálních demokratů a dodal, že odchod Česka z EU by byla katastrofa.

V této fázi debaty se ozvala také kritika k systému spitzenkandidátů, při němž si frakce v Evropském parlamentu volí své lídry, kteří jsou následně neformálními kandidáty na nového člena Evropské komise. Komise by ale podle Babiše měla plnit jen roli administrativní síly. „Systém spitzenkandidátů je nepřijatelný,“ řekl k tomu český premiér.

‚Dotace jsou zlo‘

První emotivnější momenty přineslo až téma dotací, v debatě se mluvilo i o firmě Agrofert z Babišova svěřenského fondu. Při dotazu na dotace velkým ziskovým firmám premiér Babiš ukázal na zahraničí. „České firmy chtějí mít stejné podmínky jako třeba francouzští zemědělci,“ prohlásil Babiš s odkazem na to, že české zemědělství je prý nejefektivnější v Evropě.



Naopak podle Tomia Okamury jsou v podstatě všechny dotace „zlo“, místo konkrétní odpovědi odcitoval statistiky Eurostatu. Fakt, že jeho spolustraník Radim Fiala vlastnil školu, která dostávala evropské dotace, považuje prý za nepodstatný.

Podle Fialy by dotace měly proudit malým farmářům, jako je tomu ve Francii. „Ale tady vládnou zájmy Agrofertu, ne zájmy České republiky,“ řekl předseda ODS.

Agrofert zmínila v jedné otázce i Witowská, proti čemuž se ohradil Andrej Babiš. Moderátorčinu otázku na dotace podnikům jako Agrofert označil za „lživou a manipulativní“. Vadilo mu také, že se v debatě jméno firmy v jeho svěřenském fondu vůbec objevilo.

Řešilo se i téma daňových rájů v Evropě. Ivan Bartoš kritizoval, že firmy jako Google a Facebook nedaní v České republice, čímž poškozují ty české jako Seznam. „Seznam je kyperská firma, vyvádí tam ročně 500 milionů korun na dividendách,“ opáčil mu na to Babiš.

Na nutnosti zdanění těchto velkých korporací se shodli prakticky všichni předsedové stran. „Některé země to na Evropské radě ale bohužel blokují,“ poznamenal k tomu Pospíšil.

Chránit české hranice chtějí všichni

Poměrně dlouhou dobu se hosté věnovali také tématu bezpečnosti a možnému uzavření českých hranic. Podle Jana Hamáčka je to nutná pravomoc pro všechny státy. „Není to projev nedůvěry k našim sousedům, je to projev suverenity,“ prohlásil současný ministr vnitra.



Okamura k tomu dodal, že tato možnost by měla existovat i bez migračních vln. Jiří Pospíšil řekl, že současné pravomoce států jsou v tomto ohledu dostatečné a měly by být zachovány. Vít Rakušan k tomu doplnil, že by STAN byl proto, aby se síly FRONTEX, které hlídají evropské vnější hranice, rozrostly z patnácti set na deset tisíc.

„Nehrozí nám žádné bezpečnostní riziko, jsme sedmá nejbezpečnější země na světě,“ řekl na dotaz na největší hrozbu premiér Babiš. To rozpoutalo následnou roztržku mezi předsedy SPD a ČSSD.

„Proč tedy na vánočních trzích instalujete betonové zátarasy?“ rozohnil se zpoza svého stolku Okamura. „Pro případ, že by se objevil někdo jako pan Balda, kterému jste vymyli mozek a málem vykolejil dva vlaky,“ odpověděl Hamáček, za což si zasloužil zdaleka nejdelší potlesk od přítomných hostů.

Závěrečná část debaty patřila dotazům zahraničních zpravodajů ČT. Obálky s patřičnými zeměmi si předsedové parlamentních stran vylosovali před začátkem pořadu. Vzhledem k tomu, že doplňující otázky na politiky již nikdo nepokládal, podařilo se jim odpovědět v poměrně obecné rovině. Mezi Okamurou a Hamáčkem ještě slovně doznívala předchozí hádka z kapitoly o bezpečnosti.

V závěrečných prohlášeních, které měly občany vyzvat, aby přišli k volbám, se nejčastěji objevilo zdůrazňovaní jejich důležitosti. „Tyto volby budou referendem o současné politice EU,“ vzkázal předseda SPD Okamura svým voličům.

Předseda lidovců Výborný voliče vyzval, aby volila strany z velkých evropských frakcí. „Nenechte za sebe rozhodovat jiné, my do neoliberálního kartelu nepatříme,“ prohlásil Filip. Premiér Babiš jako poslední z řečníků voličům slíbil, že je ochrání před „výmysly Evropské unie“.