Každý rok zapíchnout praporek do nepoznaných částí Čech

BORŠOV NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj) Nemusí nás nikdo přesvědčovat, že česká kotlina je takovým malým, utajeným rájem na zemi. V letošním roce jsme si jako srpnový cíl poznávání naší vlasti vybrali Českou Skalici s nádrží Rozkoš.

V každém případě chceme den strávit na Kuksu, vidět Opočno, Nové Město nad Metují, Dobrušku, připomenout si 200 let od narození první české MISS Boženy Němcové s krajinnými ikonami spojenými s legendární Babičkou (knihu už mám na nočním stolku). Do kufru si přibalíme paddleboard, chodecké hůlky a vzduchovku s terči a lapačem diabol. Samozřejmostí je dobrá nálada a touha poznat něco nového.

Na oplátku malá pozvánka do jižních Čech, na čtyři dny v okolí Boršova nad Vltavou, kde se vše bude točit okolo vody. První den bych brzo ráno vyrazil do Českého Krumlova. Projít si za úsvitu prázdné město, být první ve známé galerii Egon Schiele Art Centrum nebo Ateliéru Seidel, a pak vylézt na vrchol Blanského lesa, horu Kleť, s nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách (v roce 1911 tam byl Einstein, v roce 1938 i Hitler). Druhý den bych si vypůjčil ve Zlaté Koruně loď nebo paddleboard a sjel nejromantičtější úsek Vltavy do Boršova nad Vltavou. Jen pro zajímavost: zlatokorunský klášter obtáčí meandr, na levém břehu řeky bych minul třísovské oppidum se zříceninou Dívčí Kámen, na pravém břehu trosky hradu Maškovce nebo Kotka, rozbité jezy, peřeje, volavky, vydry, ledňáčci, bobři … Další den bych věnoval královskému městu České Budějovice a nechal bych se trochu povznést – Černá věž je povinnost, Vodárenská věž je skrytý klenot se skvělým příběhem o čisté vodě a na závěr bych zkusil navštívit moderní planetárium na proslavené českobudějovické hvězdárně - přičemž bych nezapomněl ochutnat některé z místních piv. Čtvrtý den bych si sednul na vlak a dojel do Třísova. Okolo keltského oppida a trosek Dívčího Kamene jsem sice projel po Vltavě, v každém případě tato dvě místa stojí za bližší poznání. Zdejší Keltové vyráběli grafitovou keramiku s nejstarším logem na světě. A pak si na břehu řeky rozdělat ohýnek, osmahnout špekáček a po Fritschově stezce se vrátit do Boršova nad Vltavou.

Dovolená doma, v Čechách, je skvělá. Máme zde tolik krásných míst, o kterých nevíme, a tak záleží jen na nás, jak si to zařídíme - zda chceme poznat něco nového a odpočinout si. Moře, slaný vzduch a volání racků na nás jistě rok počká. Možná s tímto rokem neplánovaných výzev objevíme nový trend pro roky příští – každý rok zapíchnout praporek do nepoznaných částí Čech a na pár dnů se podívat do zahraničí, ale vždy s dobrou náladou a otevřenýma očima.