Nejistou budoucnost nemůžeme projídat

PRAHA 10 Představte si, že si pěkně na celý rok rozplánujete výdaje: „Musíme opravit dětský pokoj. Jezdit jen hromadnou dopravou donekonečna nejde, k babičce na venkov se o víkendu vůbec nedostaneme. Potřebujeme auto. Taky tu zahradu před domem by to chtělo zrenovovat. No a mohlo by mi zbýt i na nějaké ty pěkné šaty a několik párů lepších bot…“

Jenže pak bum! Přijde povodeň a napáchá škody, s nimiž dopředu prostě nebylo možné počítat. Vždyť taková voda tu ještě nikdy nebyla! A donutí nás vymýšlet, přepočítávat – a zvažovat. Co všechno (nejen) letos opravdu potřebujeme? Co můžeme oželet? A co naopak škrtnout nesmíme?

Nemalé náklady spolkne odstraňování té spouště, kterou živel zanechal. A navíc to má jeden háček, všechny škody se neukážou hned, stěny se můžou dál podmáčet. A k tomu čím dál víc sousedů varuje: Pozor, zanedlouho přijde další vlna! Část prostředků si tedy musíme schovat, kdyby se zkáza opravdu objevila znovu.

Bylo to velmi těžké rozhodování. V zásadních otázkách jsme ale měli naprosto jasno. Opravu dětského pokoje odkládat nemůžeme, kdyby, jak se říká, čert na koze jel. Raději si odepřeme nějaké ty střevíce a oblečení. Na děti přece musíme myslet za každých okolností! Bez auta se taky dlouhodobě neobejdeme. A zahrada sice rok počká, ale dál už práce posouvat taky nejde.

Kde tedy škrtat? Možná není nutné chodit tak často do restaurace. A s tou vodou bychom taky mohli víc šetřit. Je to otrava, pořád myslet na peníze, ale co se dá dělat. Do krize jsme se nedostali vlastní vinou, dostat se z ní ale musíme sami.

Jistě, jsou tu tací, kteří nás podpoří. Hlavní město naštěstí poslalo finance, které nám pomohou postavit se zase na nohy. Díky mu za to! Stát ale pomáhá jiným, a města se na tom musejí podílet. Zdrojů na investice bude méně, a my přitom investovat potřebujeme. Ne pro sebe, ale pro naše děti. A navíc, když budeme stavět, budou mít práci – a peníze – také řemeslníci nejen z našeho města. A o to přece také jde!

Ano, tou „povodní“ je koronavirus a domácností naše městská část. Pod dětským pokojem si představte školy a školky, kterých provozujeme celkem čtyřiatřicet, a které opravovat a rekonstruovat prostě musíme. Pořízení auta pak může být synonymem pro strategické kroky typu zavádění parkovacích zón a přípravy nových parkovacích míst. A renovací zahrady rozumějte revitalizaci okolí metra Strašnická, srdce naší městské části.

Magistrát nám poskytl finanční prostředky na odstraňování škod pandemie. Úpravy zákonů (o kompenzačním bonusu a o dani z příjmu) však významně sníží příjmy obcí a krajů z rozpočtového určení daní, a to se citelně dotkne i nás. Děláme vše pro to, abychom výpadku peněz na budoucnost zabránili. Nakládáme s „erárními“ penězi tak svědomitě, jako ten nejlepší hospodář.

Není to lehké. Okolnosti nám zrovna nenahrávají. Ale strategii neměníme. Nechceme a ani nemůžeme projídat nejistou budoucnost, která nás všechny čeká. Jedeme dál!