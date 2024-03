Fiala ranařem. Jak válka zrušila česko-slovenský nadstandard

Rychlá mediální odpověď zní, že Robert Fico otočil na východ. Že jeho vláda je pro vztah k válce na Ukrajině – jak se módně říká – toxická. Na tom něco je. To její premiér obvinil EU, že podporuje vzájemné zabíjení Slovanů (jako by tam nevtrhla ruská armáda). To její ministr zahraničí Blanár jednal s ruským šéfdiplomatem Lavrovem.

Ale to by ještě nemuselo vést k bouchnutí pěstí. Orbánovo Maďarsko provádí podobnou politiku. A odlišné postoje k Ukrajině rozkližují i vztah zakládající „lokomotivy“ EU, Francie a Německa.