Pro Evropu nastává čas inventury. Dokud nebude přesvědčivá v ekonomice, bude dále oslabovat jinde

Ten po jisté době plynule přechází v ochromení strany poptávky, neb vysoké ceny neúnosně zatížily rozpočty domácností a nejistota snížila investiční apetit firem. Nejde přitom pravděpodobně o přechodné zaváhání v rámci ekonomického cyklu, nýbrž o obtíže strukturální povahy, které znemožňují pověstný odraz ode dna.

Toliko doufat, že tento rok bude prostě lepší, nepředstavuje důvěryhodnou strategii. Co by se tedy mohlo učinit, aby se hospodářská prosperita do Evropy mohla navrátit?