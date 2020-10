HUDEMA: Příliš velký průšvih. Dobré alternativy v boji s koronavirem už došly

Když ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámil, že zvažuje testování všech nebo aspoň většiny obyvatel na přítomnost nového koronaviru, znělo to trochu jako fantasmagorie. Je to drahé, složité na organizaci, navíc nepřesné a celkově jde o nejistý podnik. Jenže Česko už lepší alternativy nemá.

Pokud by šlo v průběhu jednoho nebo dvou dní otestovat většinu populace, zjištěné nakažené dát okamžitě do izolace a pak to ještě jednou či spíše několikrát zopakovat, mohlo by to rychle potlačit nákazu na nízkou úroveň. A tím by to zabránilo dalšímu růstu počtu infikovaných, rychle hrozícímu zahlcení nemocnic a velkému počtu mrtvých.

Je tu však několik problémů: bylo by to nesmírně logisticky náročné, je potřeba motivovat lidi k tomu, aby se nechali dobrovolně testovat, a pokud možno aspoň části pozitivních zaplatit pobyt někde v karanténě i ušlý výdělek.

Musí se přitom počítat s tím, že lidí v karanténě bude spousty včetně – a to je daň za použití rychlých, leč méně přesných testů – statisíců zdravých lidí. Organizaci a provádění testování lékaři sami nezvládnou, je tedy třeba mobilizovat soukromé firmy, asi i celou armádu a zaplatit obří náklady. Ne nadarmo ve Velké Británii úvahy o takovém projektu měly jméno Moonshot, tedy let na Měsíc. Je to podobně náročné a nákladné a výsledek je stejně nejistý.



Máme ale jinou možnost? Pokud jsme na tom skutečně tak špatně, že hrozí akutně zahlcení nemocnic, další možností je jen takzvaný lockdown, o kterém mluvil včera ministr Prymula i premiér Andrej Babiš. Zastavení chodu ekonomiky a společnosti tentokráte v superpřísné podobě. Zavření skoro všeho a vycházky jen pár set metrů od bydliště a do práce. Je to vyzkoušené, rozšíření nemoci to srazí, ale náklady jsou vyšší než u testování. Proto se k této variantě uchylují jen země, které byly překvapeny nečekaným vpádem viru nebo kde se sice nárůst infikovaných a nemocných dal očekávat, ale příslušná vláda se na to vykašlala. Jako je tomu u nás.