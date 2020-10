HUDEMA: Nejdražší večeře pana Prymuly. Ministr svým chováním prodloužil karanténu všem

Mezi ty, kteří káží vodu a pijí víno, se včera zařadil i ministr zdravotnictví Roman Prymula. Zkomplikoval tím boj s epidemií nového koronaviru a zřejmě i zařídil prodloužení přísných vládních opatření s ohromným negativním dopadem na ekonomiku i život lidí.

Na první pohled vypadá Prymulův poklesek jako banalita. Šel večer do restaurace a odjel s řidičem, aniž by měl ve voze na obličeji roušku.

Přitom právě Prymula jako ministr zdravotnictví připravoval nyní platná nařízení, podle kterých musí být všechny restaurace zavřené a v autě s cizím člověkem musíte mít ústenku.

V normálních časech by to byl průšvih, který se politikům stává. Něco jiného je to ovšem v době koronavirové. Jak říká staré rčení, příklady táhnou, a tenhle potáhne obzvlášť. Části lidí se teď budou zdát omezení, které Prymula vyhlašoval, zbytečná.

Pro další bude zase Prymulovo počínání znakem papalášství, toho, že „ti nahoře“ si mohou dovolit cokoliv. Což ještě znásobilo to, že v restauraci byl Prymlu s blízkým spolupracovníkem premiéra Andreje Babiše a šéfem poslaneckého klubu vládního hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem.

Proti takovému chování se Česku obvykle používá jediná „obrana“, totiž snažit to „dole“ nějak ošvejkovat, když se „nahoře“ děje něco podobného. A to opět povede obcházení vládních opatření a tedy dalšímu šíření epidemie koronaviru. Už tak slabá víra v to, že vláda ví, co činí, a měli bychom její nařízení všichni ve vlastním zájmu dodržovat, se drolí.



Ministra Prymulu to bude stát ministerskou židli. A nás všechny ještě víc. Dá se odhadnout, že jeho chování povede zřejmě k prodloužení současné karantény o pár dní nebo brutální zpřísnění stávajících opatření. Vzhledem k tomu, že jeden den restrikcí stojí naši ekonomiku odhadem přes miliardu korun a že s prodlužíjícími se omezeními přijde o místa více lidí, můžeme směle konstatovat, že Prymulova večeře tak byla tou nejdražší v české a možná i světové historii vůbec.

Zatím netušíme, zda Prymula kvůli tomuto přešlapu rezignuje, a jak vláda celou situaci vyřeší. Dá se ale odhadnout, že jeho chování povede zřejmě k prodloužení současné karantény o pár dní nebo brutálnímu zpřísnění stávajících opatření. Vzhledem k tomu, že jeden den restrikcí stojí naši ekonomiku odhadem miliardy korun a že s prodlužujícími se omezeními přijde o místa více lidí, můžeme směle konstatovat, že Prymulova večeře tak byla tou nejdražší v české a možná i světové historii vůbec.