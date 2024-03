Izrael i Ukrajina potřebují podporu. Kdo je obětí dvojího standardu

Jde o příběh dvou demokracií, na které zaútočili zapřísáhlí nepřátelé západní civilizace. Jedna je ve východní Evropě, druhá na Blízkém východě. Jedna je velká, druhá je malá. Jedna je 33 let stará, druhá 76 let stará. Jedna je relativně chudá, druhá docela bohatá. Obě země zažily zabíjení civilistů, vraždění, mučení a unášení dětí. Obě posílají syny, manžely, otce, dcery i matky do války a brutálních bitev.

Obě země čelí podobným ekonomickým výzvám: vyšším výdajům na obranu, klesajícímu obratu firem, prázdným hotelům, inflačním tlakům apod.