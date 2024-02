Premiér Petr Fiala (ODS) se raduje s velmi nízké inflace v lednu. Je to pořád dokola a vlastně to už nikoho nepřekvapí: když je inflace vysoká, může za to centrální banka či předchozí vláda, ale když je inflace zkrocena, je to úspěch vlády.

Fiala je přesvědčen o tom, že nízká inflace brzy uklidní spotřebitele a investory a hospodářství začne zase brzy – v druhé půlce roku – vesele růst.