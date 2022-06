Aby bylo jasno, to neznamená, že v úterý se turecký lídr Erdogan praštil do čela a řekl: „Už nechám Švédy a Finy na pokoji.“ Šlo spíš o kalkul zvažovaný od začátku, o jednání „něco za něco“. Například: Západ přestane Turecko trestat sankcemi za to, že nakoupilo ruské rakety S-400, a Ankara přestane blokovat vstup Švédska a Finska za to, že tyto státy prý podporují teroristy.