KAMBERSKÝ: Možná je někde vpředu naděje a světlo

/CHLÍVEK/ Není to tak dávno, co jsme na tomto místě v textu Bůh jménem Groš psali o lidech, pro něž jsou peníze na prvním místě a lidský život jen položka v excelové tabulce. A už se formuje nová skupina, „unaveni karanténou“ – ti už ani nepočítají náklady a cenu života, prostě jen chtějí vydělávat.

Do jejího čela se postavil lékař a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který v textu Dost bylo viru brojí proti vládním opatřením: „Máme ještě poslední možnost zatáhnout za záchrannou brzdu a pokusit se Českou republiku co nejvíce ochránit před pádem do hluboké ekonomické propasti, která by vedla k naplnění smutných prognóz a drastickému úpadku všech oblastí našeho života na dlouhé roky dopředu.“ Či: „Je nezbytně nutné okamžitě a zásadně přehodnotit přijatá opatření státu.“



Chlívku z toho spadla čelist. Zima píše „obracím se na Vás jako lékař, občan a rektor Univerzity Karlovy“, ale z textu není poznat ani erudice lékaře, natož kritické myšlení rektora. Dneska už každý hokynář ví, že balancujeme mezi dušením epidemie a dušením ekonomiky. Ale tak nějak tušíme, že ke kompetentnímu rozhodnutí je třeba mít alespoň minimální data. Třeba model, s nímž pracují na Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Nic z toho pan rektor nemá, ve svém textu nemá jediné číslo, neodkazuje se na žádný jiný epidemiologický model, prostě nic. Přesto ví, že „je nezbytně nutné okamžitě a zásadně přehodnotit přijatá opatření státu“.

Tak uvažuje rektor nejslavnější české univerzity? Kategorické soudy, jichž se neodváží novinový pisálek, bez jakékoli opory v datech? Ne, Chlívek není naivní. Ví, že je potřeba vážit náklady každého opatření. Ale to jsme tady psali už v únoru, tedy dávno před nějakým Hamplem, Tůmou, Šmuclerem či Zimou:

„Neublíží nám reakce na hrozbu více než hrozba samotná? Odpovědi neznáme, protože nemáme data. Ale není tak těžké si představit, že v důsledku karantény celých měst může zemřít více lidí než v důsledku samotné virózy. Pokud všechnu péči věnujeme koronaviru, nutně ubude lůžek, léků i lékařů potřebných jinde. Úplná karanténa nutně má své obrovské a fatální důsledky. A to vůbec nemluvíme o ekonomických dopadech: pro bohatý svět je hospodářský pokles jakési zaškobrtnutí a snížení beztak ohromujícího blahobytu, ale ve třetím světě se každý nevydělaný dolar může projevit v nedostatku zcela základní péče.“

Temný pátek, když tyto řádky píšu, temná sobota, když je čtete. Tak snad jen malinko naděje směrem k neděli: v hromadě věcí, které poslanci v týdnu schválili, se podařilo udělat několik zásadních kroků proti tomu, aby živnostníci a další zbytečně padali do insolvencí, exekucí, aby splátky půjčky člověka bez příjmu přivedly na mizinu. Úžasná na tom byla nejen spolupráce poslanců opozice a vlády (v oblouku od Farského k Nacherovi), ale zejména spolupráce ministerstva financí s organizací Člověk v tísni.

Možná je někde vpředu naděje a světlo.