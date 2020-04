Estonská policie dopadla lídra mezinárodní neonacistické skupiny. Ukázalo se, že šlo o 13letého chlapce

Praha Estonská interní bezpečnostní služba (KAPO) zatkla vůdce krajně pravicové teroristické organizace, která si přezdívá Feuerkrieg Division (FKD), v češtině plamenná válečná divize. Překvapivě se jedná o 13letého chlapce, který mimo jiné na internetu sdílel návod na tvorbu bomby či vyzýval k teroristickému útoku v Londýně. Prokurátoři nemohou mladistvého kvůli jeho nízkému věku stíhat.

Feuerkrieg Division je menší mezinárodní neonacistická skupina o zhruba 70 lidech, kteří působí v 15 zemích světa, včetně například Německa. Soustředí se téměř výhradně na online aktivity, i když se již objevila také snaha o tvorbu propagandistických letáků. Skupina vzývá rasovou nenávist a zastává některé z nejextrémnějších názorů ideologie nadvlády bílých (white supremacy). O případu informovala německá veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost Deutsche Welle.

Vyšetřovatelé odhalili, že hlavě skupiny bylo pouhých 13 let, uvedl německý týdeník Der Spiegel s odvoláním na oblíbený estonský magazín Eesti Ekspress. Mladík si na internetu přezdíval „komandér“, na starosti měl nábor a zaučení nováčků v „divizi“. Na internetu sdílel návody na výrobu bomby, hovořil o plánování útoku na Londýn a v únoru 2020 navrhl uspořádat vojenský výcvikový tábor k připomínce stého výročí od založení nechvalně proslulé Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP), kterou vedl Adolf Hitler.

Estonský vůdce FKD s přezdívkou komandér, kterému bylo pouhých 13 let.

Vzhledem k nízkému věku podezřelého ho nemohou estonské úřady začít stíhat, napsal Der Spiegel. Namísto toho budou hledat jiné legální cesty, jak delikventa uchránit od sebe samého a zajistit taktéž bezpečí ostatním.

Historie ‚Plamenné divize‘

V říjnu 2019 si pravicoví extremisté sepsali seznam svých zásad, mimo jiné například: „Nebojíme se zemřít a zabijeme každého, kdo se nám postaví do cesty.“ V lednu 2020 po sérii policejního zatýkání členů a růstu paranoii uvnitř skupiny oznámila FKD na Twitteru „na neurčitě dlouhou dobu přerušujeme přijímání nových členů“, o měsíc později v únoru nakonec neonacisté vyhlásili úplné rozpuštění, ačkoliv policie tvrdí, že došlo pouze ke změně názvu a nelegální virtuální konverzace nadále pokračují.

Uskupení vzniklo v říjnu roku 2018. Založili ho již zmiňovaný Estonec s přezdívkou komandér a Holanďan s přezdívkou „Wolfram“. Obecně se soudí, že tito dva lidé se v reálu nikdy osobně nesetkali, uvádí organizace Antifa.

FKD je silně ovlivněná neonacistickou skupinou Atomwaffen Division (Divize jaderných zbraní), která vznikla v roce 2015 ve Spojených státech, kde je také spojována s 5 vykonanými vraždami, uvádí internetový server americké organizace Anti-Defamation League (Liga proti hanobení), která se snaží mezinárodně potírat nenávistné chování. Vytvořila ji v roce 1913 židovská komunita.

Přehlížená radikalizace na internetu

V únoru 2020 byl v Bavorsku zatčen lídr německé větve organizace, který si říkal „Heydrich“. Jednalo se o 22letého muže, který neměl doposud žádný trestní záznam a ani žádné kontakty na lokální neonacistickou scénu. Radikalizoval se vlastním úsilím skrze krajně pravicové skupinové chaty na internetu. Der Spiegel uvádí, že tento způsob extremizace je bezpečnostním složkami dlouhodobě podceňován.

Policie u „Heydricha“ našla fotografie, na kterých pózuje s kuklou, vlastnoručně zkonstruovanou zbraní a reedicí Hitlerovy knihy Mein Kampf (Můj boj). Der Spiegel uvádí, že dalšími členy německé části mezinárodní extremistické organizace bylo 5 lidí, kteří si přezdívali „Teuton“, „Dekkit“, „Napola88", „Wolfskampf“ a „Jus-ad-bellum“.

Není to poprvé, co byl zatčen nezletilý člen FKD. V září 2019 byl v Británii zadržen 16letý mladík, který byl obviněn z přípravy masové střelby do lidí a žhářství. Armádní kadet se netajil obdivem například k Jamesi Masonovi. V listopadu téhož roku byl shledán vinným z přípravy teroristického útoku a čeká na sdělení výše trestu ve vazbě. Nejčastější motta skupiny FKD zní: „jsme princové teroru“, „jsme válečníci světla obklopeni temnotou“ nebo „nechť se z prasat udělá slanina“.