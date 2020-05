KAMBERSKÝ: Sprostí podezřelí. Prokurátoři by měli změnit doktrínu

Praha Dobrá zpráva: po skoro šesti letech skončil proces hejtmana Martina Půty. Skončil zproštěním obvinění jeho i všech dalších aktérů, protože skutky jim dávané za vinu se podle soudu nikdy nestaly. Tím však dobré zprávy končí. Všechno ostatní je prostě špatně.

Hejtman Libereckého kraje a předseda hnutí STAN Půta. Primátor Kladna Milan Wolf. Ministr informatiky Vladimír Mlynář. Primátor Českých Budějovic Juraj Thoma. Nebo také komplet celé jedenáctičlenné zastupitelstvo města Jaroměř. Asi tušíte, co mají všichni společného: obvinění z velmi podivného trestného činu, obžalobu, roky tahání po soudech, ve většině případů zcela zničené politické kariéry – a na konci plně osvobozující rozsudky, podle nichž dotyční nikdy žádný trestný čin nespáchali. Ale to je obvykle už jedno – pověst i politická kariéra nadobro zničené.



Příběh Martina Půty, kterého včera soud osvobodil, je v jedné věci jiný: akce policie a státních zástupců jej sice přiměla vzdát se vedení parlamentní strany, ale nezničila mu kariéru úplně – i navzdory obvinění kandidoval v krajských volbách a stal se hejtmanem. Jenže takovýchto alespoň částečných happy endů je jako šafránu.

Destruktivní důsledky této praxe permanentního stíhání politiků jsou zjevně. Zaprvé: podrývají důvěru ve výkon spravedlnosti obecně a v práci policie a státních zástupců obzvláště. Zadruhé: je v podstatě nemožné oponovat komukoli, kdo tvrdí, že u nás si lze objednat trestní stíhání politika. Zatřetí: takové množství blamáží policie a státních zástupců vede k tomu, že i když je/bude nějaký politik obviněn ze zcela jasného a přehledného protiprávního jednání, může bez uzardění tvrdit, že jde jen o další stání na objednávku. Začtvrté: politici se čím dál víc bojí udělat jakékoli složitější rozhodnutí, aby je někdo „neodstíhal“.

Je načase, aby státní zástupci začali revidovat svoji současnou doktrínu, podle níž při jakémkoli podezření mají hnát věci k obvinění a poté k soudu. Variace na „Zabte je všechny, pánbu si je přebere“ vůbec nebere v potaz škody páchané procesem na nevinných lidech. A jen tak mimochodem: za pár týdnů to bude přesně osm let, co sněmovna vydala ministryni Vlastu Parkanovou k trestnímu stíhání. Trvalo celých pět let, než vůbec začalo soudní jednání. Paní Parkanová je tak už pěkných 2870 dnů „sprostá podezřelá“.