KAMBERSKÝ: Táta s tátou. Spojené státy nám přinášejí pokrok i varování

PRAHA Psáti cokoli o sňatcích osob stejného pohlaví je riskantní a svým způsobem zbytečné. Nejen proto, že většina z nás má názor za ta léta debat už hotový. Zejména však proto, že mravní a hodnotové otázky nemají žádnou jasnou, racionální nebo správnou odpověď.

Proponenti změny, tedy ti, kteří chtějí, aby osoby stejného pohlaví mohly uzavírat manželství, vidí svůj boj jako další krok v prosazování univerzálních lidských práv, který začíná někde u „nezabiješ“, pokračuje přes vydání Ústavy USA a vrcholí rušením otroctví a rasové segregace.

Touto optikou viděno je pak nemožnost manželství gayů a leseb nesmyslným odpíráním jejich základních práv. Tak jako se člověk narodil Čechem nebo Židem a musí mít stejná práva jako třeba Němec, tak se drtivá většina gayů a leseb pro svou orientaci nerozhodla. Říkají: Vůbec netušíte, co vše jsme si, zejména v dospívání, protrpěli. A teď z nás ještě chcete dělat lidi druhé kategorie?



I protistrana má však v rukou silné karty. Říká: Manželství není žádné právo, nic, na co by měl kdokoli nárok. Je to instituce založená primárně k plození a výchově dětí a jako takovou ji zvýhodňujeme. Tak jako člověk, který nemůže mít děti, na ně nemá automaticky právo, tak homosexuální pár nemá nárok na „benefity“, které mají manželé vychovávající děti.

Nebudeme zde soudit, které argumenty jsou silnější. Ale dodejme jeden příběh. Šestadvacátého června 2015 rozhodl Nejvyšší soud USA nejtěsnější většinou, že z ústavy vyplývá, že všichni mají právo uzavírat manželství. Rozsudek vzbudil velikou radost – a veliké rozhořčení. Dle mínění čtyř disentujících soudců taková legislativa patří jednotlivým státům USA, nijak to nevyplývá z ústavy a že z Washingtonu nemají v otázce hodnot co diktovat lidem v Texasu či Utahu. Že nemožnost vstoupit do manželství není zákaz sedět v autobusu.

Přelomový rozsudek měl své neplánované důsledky: v průzkumech velká část Američanů říká, že volí (volila) Donalda Trumpa proto, aby ukončil tento „aktivismus“ nejvyššího soudu. A tak se i stalo: Trump jmenoval velmi konzervativní soudce Neila Gorsucha a Bretta Kavanaugha. Poměry se úplně obrátily, takže paradoxně může být ohroženo nejen homosexuální manželství, ale může třeba přijít i zpřísnění potratů...

Poučení je jasné: je dobré býti napřed před obecným míněním, ale nelze tlačit změnu příliš velikou silou. Reakce pak může být ještě horší než původní stav.