Výsledky malých, tedy obecních či krajských voleb, šlo až do roku 2014 předpovídat poměrně přesně. Pokud přišlo hlasování dva roky po volbách sněmovních, dostaly vládní koalice drtivý výprask. Pokud byly volby do roka od hledání nových poslanců, pak výsledky víceméně kopírovaly volby sněmovní. V mezidobí prostě zůstávali zklamaní voliči vládních partají doma, zato naštvaní voliči opozice spěchali to vládě vytmavit. Jak prosté, zaslechl by Dr. Watson.