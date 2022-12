Ústřední postavou početné skupiny vyběhávačů je řecká levicová místopředsedkyně EP Eva Kailiová, ale dotčených je zatím zhruba 60 osob.

Případ vznikl jako vedlejší produkt činnosti belgických tajných služeb při monitorování vlivu Číny a Ruska na unijní politiky a úředníky.

Kauza, kterou média přejmenovala na Katargate, se týká hlavně země, která uspořádala mistrovství světa ve fotbale, ale silná stopa vede i do Maroka, tudíž tento africký stát se do skandálu nedostal jako Pilát do kréda.