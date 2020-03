MATOCHA: Pro pomaleji chápající...

Dnes už všichni rozumí, proč bylo nutné a správné karanténními opatřeními zpomalit šíření viru SARS-CoV-2. I nejzarputilejší kritici Babišovy vlády už toto téma opustili a přes napadání nedostatečných zásob respirátorů a testů, nyní již z nejhoršího pořešený, přecházejí na útoky kvůli údajné servilitě vládních představitelů vůči Číně.

Normálně chápající to nudí a chytří se už dávno věnují jinému problému, ale pomaleji chápajícím je třeba látku opakovat. Dávno to vědí učitelé. Koronavirová krize jako zvětšovací sklíčko pak ukázala, že to platí nejen pro děti na základní škole, ale i pro novináře a politiky.

Když česká vláda začala přijímat první koronavirová opatření, tak pomaleji chápající mudrlanti zaplevelovali Facebook i mediální prostor úvahami typu: „Když nezakázali mateřské školky, tak nemá smysl, že zakazují školy“. Doplňované navazující úvahou „Šíření koronaviru stejně nejde zastavit, navíc to není smrtící virus, ale jen ‚chřipečka‘, tak ji prostě třeba nechat jen proběhnout“. Podle svých politických preferencí se tito pomaleji chápající odvolávali jako na autority buď na Angelu Merkelovou, nebo na Borise Johnsona.

Přitom už v té době bylo zřejmé, že opatření se přijímají kvůli nutnosti zpomalit šíření viru, tedy zploštit onu křivku, protože ponechaný volný průběh by způsobil kolaps zdravotnictví. Jako jsme tomu svědky v severní Itálii nebo v Madridu, a v nejbližších dnech asi totéž uvidíme v Londýně či New Yorku.

Dnes již podobné hlouposti nikdo neopakuje. Bylo třeba pár týdnů opakovat vysvětlení, ukazovat grafy šíření nemoci, publikovat zprávy z nemocnic v Bergamu a dalších severoitalských lazaretů. Pochopili to také Merkelová s Johnsonem, takže jako na prozřetelné experty v boji s koronavirovou epidemií se na ně dnes již nikdo neodvolává.

Ti samí lidé poté namířili svou kritiku na neschopnost vlády zajistit včas dostatečné množství roušek, respirátorů a dalšího zdravotnického materiálu. Podíváte-li se zpětně, uvidíte, že v lednu v Evropě téměř nikdo nepočítal s tím, že k nám virus z Wu-chanu také přeskočí a tak brutálně zasáhne. Skoro všichni čekali, že jeho šíření bude podobné šíření virů MERS a SARS, že také zůstane v Asii. V únoru postupně začínalo být jasné, že se Covid-19 bohužel nevyhne ani Evropě a v březnu to již bylo jasné všem.

Evropské vlády tedy začaly problém řešit v únoru/březnu, jenže se – naprosto logicky – na trhu s ochrannými pomůckami před koronavirem vytvořila dramatická nerovnováha. Všichni chtěli roušky a respirátory nakupovat, na trhu jich byl ale tak kritický nedostatek, že nejen, že šla prudce nahoru cena, ale také se objevili nejrůznější podvodníci a také konfiskační a ochranná opatření vlád.

Zároveň s tím pomaleji chápající měli problém pobrat, že v dané akutní situaci není při zajišťování ochranných pomůcek kritickým parametrem cena, ale čas dodání. Začali proto vytahovat z rejstříku smluv údaje, za kolik nakoupilo respirátory ministerstvo a za kolik nemocnice. Ignorovali, že pro zdravotnictví a pro kritickou infrastrukturu státu bylo třeba zajistit těchto ochranných pomůcek co nejrychleji co nejvíc, odpovědným nákupčím muselo být jasné, že stejně jich zajistí méně, než v tu chvíli bylo třeba. Když vám chybí milion respirátorů a dáváte je dohromady po tisících, máte na to desítky hodin a nikoliv desítky dnů, tak berete, co je v republice k dispozici a o ceně moc nediskutujete.

A když se vládě podařilo tento problém do značné míry vyřešit – tím se v čase dostáváme do posledních dnů – díky velkým dodávkám z Číny, začali ji titíž napadat, že je vůči Číně moc servilní, že Čína dělá jen svůj obchod a svoji politiku a že není třeba být vděčný. Poslední vrchol hlouposti této vlny kritiky předvádějí nyní novináři z Respektu a Deníku N, spolu s nimi tak činí i někteří opoziční politici. Novináři napsali a politici sdíleli, že si nyní jen kupujeme zpátky svoje respirátory a roušky, které tady v lednu Číňani nakupovali, a že na to vládu již dříve upozorňovala Bezpečnostní informační služba.

Například bývalý místopředseda a poslanec TOP 09 Marek Ženíšek včera sdílel zprávu z Deníku N: „Čínská ambasáda skupovala během ledna a února v Česku respirátory a další zdravotní materiál. BIS před tím na začátku března varovala Babiše. Nyní celá Evropa včetně ČR...“ a sám ji okomentoval slovy: „Chtěl bych vědět, zda-li jsme si to pak alespoň od nich koupili celé. Je fakt dost těžké tuhle vládu podporovat v opatřeních, které zavádí.“

Pomaleji chápající bohužel zjevně i rychle zapomínají. Ignorují proto skutečnost, že v lednu a v únoru v Číně epidemie Covid-19 vrcholila, takže bylo samozřejmé, že se Čína snažila po celém světě nakupovat respirátory a další zdravotnický materiál. A jestli na to BIS vládu upozornila v březnu, kdy tu již Čína nenakupovala, tak jak na to vláda mohla reagovat... Navíc – jak Ženíškovi odpověděl ministr vnitra Jan Hamáček – dneska mají české ambasády ve světě pokyn shánět zdravotnický materiál, kde se dá. Takže děláme to samé, co Čína u nás před dvěma měsíci. Vlna epidemie prostě tehdy vrcholila v Číně, nyní se to samé v Evropě.

Mnozí z těch pomaleji chápajících přitom nejsou inteligenčně nedostačující. Proč tedy nyní vystupují takto hloupě a to ne jednou, ale opakovaně? Je to proto, že jsou tak zaslepení nenávistí k Babišovi, Číně či Rusku, že jim to neumožňuje racionální úvahu?

Pod čarou jen uvádím, že nejde o diskuzi, co a jak politicky či podnikatelsky dělal Babiš dříve. Ani o jednotlivé dílčí chyby, které se v takto kritické situaci, kdy vláda i krizový štáb jednají pod enormním tlakem a ve velké časové tísni, zákonitě a logicky musejí objevovat. Jde o zásadní rozhodnutí a směr řešení koronavirové epidemie. A protože pro pomaleji chápající je třeba opakovat, tedy: