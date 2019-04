MATOCHA: Rezoluce o diskriminaci Afričanů v EU? Úlitba koloniálním zemím, míní čeští europoslanci

Praha/Brusel Evropský parlament přijal předminulý týden usnesení o základních právech lidí afrického původu v Evropě, hlasovali pro něj i čeští europoslanci. Jaký je jejich pohled?

Členské státy mají dle europoslanců uznat, že lidé afrického původu jsou obzvláště vystaveni rasismu, diskriminaci a xenofobii a že mají nárok i na pozitivní opatření na propagaci.

Rezoluce po nich mimo jiné vyžaduje „v souladu s existujícími zákony a praxí - zajištění bezpečných a legálních cest pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU“ nebo aby čelily „diskriminaci proti lidem afrického původu na trhu s bydlením, a konkrétně se zaměřily na nerovnosti v dostupnosti bydlení a na zajištění adekvátního bydlení“.

Z českých europoslanců podpořili usnesení o základních právech lidí afrického původu v Evropě všichni s výjimkou Jiřího Payna ze Svobodných a dvou reprezentantů ODS Jana Zahradila a Evžena Tošenovského. Na konkrétní otázky Lidových novin odpověděli pouze Petr Ježek (ANO), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), Kateřina Konečná (KSČM) a Luděk Niedermayer (TOP 09).

Proč toto usnesení, pro které hlasovala drtivá většina Evropského parlamentu (pro bylo 535 poslanců, zatímco proti či zdržel se jich bylo jen 124), podpořili?



Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)

LN: Proč jste při úterním hlasování podpořil usnesení o základních právech lidí afrického původu v Evropě?

Text té rezoluce, což je nevymahatelný poziční dokument, vznikal tři roky předně z iniciativy belgických, britských, španělských a francouzských kolegů. V Belgii totiž např. byla lidská zoo, kam se Belgičani chodili dívat na vystavené Afričany. Je zde i čtvrť Mugabe, což je prostě africké ghetto. Ve Španělsku a Itálii jsou na několika místech i slumy, kde na malém prostoru žijí tisíce lidí bez vody a elektřiny ve stanech z plastů. Jinými slovy platí, že ačkoliv v koloniálních zemích tyto menšiny žijí už několik století, pořád je s integrací problém a v podstatě se to neřeší a ta rezoluce na to chtěla upozornit. Podobně řešíme třeba rezoluce o antiseminitismu, problematice Romů a podpoře dalších lokálních menšin. Není to tak nic výjimečného, má to širší kontext a pro různé evropské země i opodstatnění. Při projednávání na výboru jsem některé články textu nepodpořil, nicméně při rozhodování, jak by se k tomu měla postavit celá frakce jako k celku, jsme se rozhodli pro podporu - právě proto, že je to rezoluce a také kvůli víře, že to pomůže upozornit na problematiku v Africe pronásledovaných křesťanů, kterým např. v Británii odmítají dávat azyl, ačkoliv prokazatelně prchají před Boko haram a jsou tedy skutečnými uprchlíky, kterým je potřeba pomoci.

LN: Domníváte se, že lidé afrického původu mají jiná základní práva než lidé evropského nebo třeba asijského původu? Nedomnívám, rezoluce měla upozornit na to, že jak jsem popisoval, základní lidská práva některých Afričanů nejsou všude v EU dodržována. Je to poměrně ostuda, většina lidí to ani neví, nebo si to nepřipouští, protože v ČR tento problém absolutně není, nicméně v Británii třeba zase neznají české problémy s romským etnikem, a přesto jsou ochotní podobné rezoluce podpořit.

LN: Domníváte se, že máme podporovat migraci z Afriky do EU formou zajišťování bezpečných a legálních cest pro přistěhovalce? Pokud se jedná o ty zmiňované pronásledované křesťany, tak zde je správné, aby měli možnost legálně požádat o humanitární vízum ještě v Africe, což třeba ČR dávno umožňuje, ne však úplně všechny země EU. Rezoluce toto měla připomenout, nehledejme v tom textu něco, co tam není.

LN: Jaké konkrétní afrofobní tradice je třeba odmítnout?

V řadě zemí mají třeba tradice spojené s kolonizací. Tento bod se vůbec netýká států střední a východní Evropy. Byl to kompromis, který prosazovali zelení a socialisté z Itálie a Nizozemí.

LN: Zastáváte názor, že EU má lidem afrického původu zajišťovat adekvátní bydlení?

Pokud se země EU už rozhodnou někoho přijmout a poskytnout mu azyl, měly by je přijímat s tím, že jsou schopni je integrovat a ti lidé nebudou žít někde na ulici nebo v ghettu, kde pak jen zvyšují míru kriminality v zemi. Toto pravidlo by ale mělo platit i třeba pro čínské křesťany, kteří zde získají azyl, nejen pro Afričany. Já jsem žil v Itálii a to, jak tam žijí lidé z Afriky, je ostudné.

LN: Domníváte se, že Česká republika má zavést Měsíc černošské historie či že zde má stát podporovat přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a sdělovacích prostředcích?

Tohle je jedna z věcí, kterou jsem nepodpořil. V ČR máme ve školních vzdělávacích programech průřezové téma multikulturní výchova, to je podle mě zcela dostatečné. Je zde i volný přístup k filmům z americké produkce, kde toto vše je už tak nějak přirozeně a nikdo se nad tím ani nepozastavuje. Máme i slavné moderátory, poslance a politiky afrického původu. Ale rezoluce je záležitost celé EU a tak se na ni musíte dívat.

LN: Považujete za prospěšné, aby Evropská komise zřídila specializovaný tým na problematiku afrofobie?

Když vidím, jak v některých zemích vyhrožují někteří extrémisté politikům afrického původu smrtí, tak myslím, že není úplně od věci toto téma otevírat. To, že má někdo jinou pleť, neznamená, že je méněcenný.