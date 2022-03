Putin to zdůvodnil agresivními vyjádřeními vysokých představitelů NATO a stěžoval si také na ekonomické sankce, které byly uvaleny na Moskvu kvůli invazi na Ukrajinu. V pondělí pak Putinův mluvčí řekl, že šlo třeba o vyjádření britské ministryně obrany Liz Trussové. Zřejmě výrok, že je třeba pomoci Ukrajině vším vyjma vojáků, protože jinak Rusko půjde dál a zaměří se třeba na Pobaltí, a to by znamenalo válku s NATO.