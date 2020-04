Ve městě jsme zavedli rouškomat, stačí pětikoruna

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Nacházíme se v době, kterou si ještě před pár měsíci dokázal málokdo představit. A já bych proto rád hned na začátku poděkoval za to, jak se nám ji daří zvládat.

Vím, že projevů díků teď všude zaznívá až moc, ale věřte, že když jako starosta vidím nasazení lidí z první linie, nelze nic jiného než smeknout a poděkovat. A respekt patří i všem ostatním, kteří naopak tím, že zůstávají doma, přispívají k tomu, aby se situace co nejdříve vrátila do normálu. Vážím si obětavosti, solidarity a pochopení, které vidím každý den kolem sebe a doufám, že v nás přetrvají i v časech dobrých.

Když jsem dříve říkal, že starostování je práce na 24 hodin denně, tak v těchto posledních týdnech to platí doslova. Neustále řešíme naprosto nové úkoly a zároveň zajišťujeme běžný chod města. A to by samozřejmě nešlo bez úžasného týmu lidí na radnici a v městských společnostech, kteří pracují na 120 procent.

Velkým fenoménem koronavirové krize je také přístup mnoha dobrovolníků, soukromníků a soukromých firem, kteří přispívají k tomu, že přímo v Náchodě k dnešnímu dni nemáme ani jednoho nemocného COVIDEM 19. Za tento stav, který doufejme vydrží i nadále, vděčíme především faktu, že jsme ihned na začátku epidemie vrhli všechny své síly na zajištění ochranných pomůcek a včasné zavedení hygienických opatření. Právě ve spolupráci s firmami z našeho regionu, kterým patří můj dík. Rouškami a dezinfekcí jsme vybavili nejen příslušníky integrovaného záchranného systému, ale uvolnili jsme městské zásoby také pro praktické lékaře, zubaře, lékaře ORL a zdravotní sestry, pracovníky lékáren, abychom co nejrychleji v prvních dnech nahradili výpadky, se kterými se zdravotní systém potýkal. Snažili jsme se co nejrychleji pokrýt všechny potřebné skupiny obyvatel a postupně jsme vybavili rouškami personál mateřských škol a dobrovolníky, kteří zajišťují nákupy pro seniory, dále zaměstnance prodejen s potravinami nebo drogerií, stejně tak jako policisty a vojáky. Ve městě jsme také zprovoznili rouškomat, aby všichni naši občané si za symbolickou cenu pět korun mohli roušku koupit.

Nebylo to jednoduché, ale jsem přesvědčen, že mimořádné nasazení, které bylo v uplynulých týdnech třeba a stále samozřejmě ještě je, přispěje k tomu, že se nám současnou situaci podaří zvládnout. Za Náchod mohu říct, že si zatím společně vedeme skvěle a pevně věřím, že tomu tak bude i nadále.