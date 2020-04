Bude tak, jak bude, záleží jen na nás

BORŠOV NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj) Mého spolupracovníka jednoho dne zastavili novináři na českobudějovickém náměstí s otázkou: Na co se těší? Jeho odpověď: Bude tak, jak bude. Přesně tak se to má s dnešní situací. Ano, závěrečný účet bude mít své plusy a mínusy.

V letošním roce k nám chtěl zavítat americký velvyslanec Eric Black u příležitosti 75. výročí konce války. Nepřijel, poslal pouze videopozdrav a pietní akci jsme vyřešili ve čtyřech lidech se třemi jeepy.

Stávající situace mne utvrdila v pochybnostech o zdravém rozumu mnohých občanů včetně poslanců volajících: „Státe, vládo, dej peníze tam a tam!“ Hodně rychle si musíme uvědomit, že stát není vláda. Stát jsme my. Peníze státu jsou peníze daňových poplatníků, a tak „před štědrou rukou páně“ musíme být sakra ostražití. Pokud si pamatuji, tak poslední kdo řekl: Stát jsem JÁ!, byl Ludvík XIV., který v roce 1715 na plesu ve Versailles uklouzl na lidském lejnu, zlomil si nohu v krčku a na následky zemřel.

Mnoho věcí, akcí jsme museli zrušit: březnový a dubnový farmářský trh, letní venkovní divadlo, akce sportovců, hasičů. Co jsme nezrušili je připomenutí 400 let od Boršovského masakru – vyvraždění obce na počátku třicetileté války. A tak 20. června dopoledne odstartuje starosta Zlaté Koruny závod paddleboardů Zlatka-Boršov a odpoledne naši myslivci uspořádají soutěž ve střelbě ze vzduchovek, které se zúčastní i starostové obcí a měst toho dne také zmasakrovaných pod heslem: Never more!

Pandemie není chemická válka. Život se zase začne vracet do standardní podoby, i když to asi bude vypadat trochu jinak než před pár měsíci: guláš na Václaváku nebude stát 449,-Kč, ale dnešních 109,-Kč, plznička tamtéž bude za 45,-Kč, nikoliv za 109,-Kč, dovolenou asi strávíme u nás doma, letní kulturní a sportovní akce se stovkami a tisíci účastníků si pro letošek odpustíme, budeme muset více pečovat o svou osobní hygienu a svých blízkých a občas nosit roušku. Nad čínským virem asi nikdy nevyhrajeme, ale musíme se s ním naučit žít. Mateřskou školu chceme otevřít 4. května., protože rodiče se musí vrátit do práce a obec v tomto musí být nápomocna, jinak stále budeme přešlapovat na místě a čekat na ministerská požehnání, jako se čekalo na rozhodné slovo z Bruselu.

Vše spojené s virem mne přesvědčilo, že jsme národ šikovný a vcelku ukázněný. Miliony ušitých roušek, pomoc dobrovolníků, bezvadně fungující zdravotnictví, minimální nákupní horečky. Nemusíme se za nic stydět, zvládáme to velmi dobře a musíme umět poděkovat všem, kteří se k problému postavili čelem.

Velká role obcí a měst přijde s rozvolňováním. Právě komunální sektor a veřejné investice by měly startovat naši ekonomiku. Moc bych doporučoval zahlušení opatření fanatických aktivistů zabraňujících v rámci hry na Mirky Dušíny výběr lokálních dodavatelů, kteří utváří náš domov, nikoliv neznámí imaginární spasitelé.

V každém případě bude jak bude, a záleží jen na nás, jak si to uděláme.