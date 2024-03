Naše sámoška není běžná prodejna potravin. Vchod má přibližně třicet metrů od Malostranské věže Karlova mostu, a tak jím prochází nemalá část z toho tlustého proudu turistů, co tudy permanentně táhne. Vlastně by se krám bohatě uživil i bez místních, jako většina ostatních v okolí, jenže působí v prostorách, které patří radnici a ta stojí na uspokojování základních nákupních potřeb svých voličů. Zaplať jí to Pánbůh.