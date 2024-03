Když se svíčková dobře udělá, ani si nevšimnete, že v ní není maso, říká vegetariánská šéfkuchařka Miluše Makó

Miluše Makó je vycházející hvězdou současné české gastro scény. Rodačka ze Slezska dobyla Prahu svou nápaditou vegetariánskou kuchyní, která boří mýty o tom, že jídlo bez masa nenasytí a je bez chuti.

Už přes rok vytváří nápaditý jídelníček ve vegetariánském bistru Green Table v pražském Florentinu, kde je hlavní mantrou udržitelnost, a přímo v podniku pěstují v hydroponické farmě vlastní saláty a bylinky. A když si tam dáte k obědu karotkový karbanátek, ani si podle šéfkuchařky nevšimnete, že v něm nebylo maso, a řeknete si: wow!

Lidovky.cz: Jaké pochoutky se vám vybaví v souvislosti s Velikonocemi?

Určitě vajíčka, mladé zelené kopřivy a beránek. Miluju pečení a s maminkou jsme ho pekly už od dětství. Pamatuju si, jak mu kolikrát upadla hlava a my jsme ho všelijak slepovaly dohromady.

Lidovky.cz: Máte nějaký tip, jak na vynikajícího beránka?

Ať už děláte beránka, nebo mazanec, přidejte do těsta tvaroh nebo lučinu. Bude vláčnější. Část mléka v mazanci také můžete nahradit smetanou. To je fígl na jakékoli kynuté těsto nebo třeba i palačinky. Budou pak jako obláček. Když je to jednou za čas, nemusíte mít výčitky svědomí a stojí za to si pochutnat.

Lidovky.cz: Dá se s tradičními velikonočními recepty experimentovat?

S maminkou nebarvíme vajíčka ve skořápce, ale už oloupaná. Marinujeme je třeba načerveno ve šťávě z červené řepy nebo nažluto v kurkumě. Dáváme je do salátů, a jsou tak krásně barevné.

Místo špenátu se dají použít kopřivy. Nádivku můžete udělat veganskou z tofu a z červené čočky a budete mít pocit, že jíte klasickou vaječnou.

V restauraci jsme také zkoušeli bramborové dezerty a beránka ve zdravější podobě. Hodně lidí má dnes bezlepkovou dietu nebo se snaží vysadit bílý cukr, takže pečeme i beránka bez lepku a bez cukru.

Lidé se po půstu můžou těšit na jehněčí pečínku a další pokrmy z mladého masa. Jsou vegetariáni ochuzení?

Chuťově určitě ne. Můžete si dát vegetariánský karbanátek, guláš nebo sekanou a pochutnáte si stejně jako na masové variantě. Tím nemyslím, že se snažíme, aby jídlo chutnalo stejně jako maso. Bude ale tak dobře dochucené, že vám nebude vadit, že v něm není maso. Dáte si třeba mrkvový karbanátek a řeknete si: wow!

Lidovky.cz: Jste vegetariánka?