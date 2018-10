KLESLA: Tsunami je zapomenuto. Oranžové kamikaze narazilo

PRAHA Za relativně krátkou dobu existence českého senátu se v praxi potvrdila klasická politologická poučka – díky překryvu volebních období dostávají na frak vládní strany a naopak posiluje opozice. Ukázkovým příkladem jsou sociální demokraté, kteří přesně před deseti lety v senátních volbách zcela triumfovali. Zisku 23 křesel z 27 kandidátů se v jednaosmdesátkovém Senátu začalo přezdívat „oranžové tsunami.“

Strana v čele s „buldozerem“ Jiřím Paroubkem zopakovala triumf z krajských voleb, ze kterého fakticky žila dodnes. Letos voda definitivně opadla. Už před dvěma lety obhájili jen dva z 12 mandátů, dnes propadlo 12 senátorů, obhájil jen jeden. Výrazné vítězství šéfa senátorského klubu ČSSD Petra Víchy nad Miladou Halíkovou z KSČM v tradičně levicové Karviné se ale jen těžko dá přičítat nějaké sofistikované politice ústředí Lidového domu.

Můžeme čekat tři až pět pučů

Pokud se Jan Hamáček minulý týden čertil na sociálních sítích, že rozhodně nevidí žádnou katastrofu sociálních demokratů, dovolujeme si přítele předsedu přátelsky upozornit na výsledky druhého kola. Oproti paroubkovskému tsunami se jeho výsledek dá označit akorát tak jako oranžové kamikadze. Sociální demokraté by se měli velmi rychle vzpamatovat, uvědomit si, že nejsou stranou městských liberálů, ani velkého kapitálu, ale tradičně pracujících a odborů, jejichž zájmy mají hájit. Jejich předák Josef Středula je příliš chytrý na to, aby se do nějaké vnitrostranické hry zapojil.



Jednoznačně neplatí, že by strana měla k ruce odbory, ale přesně naopak – brzy budou škemrat, aby se odboráři o stranu nějak postarali. Do té doby můžeme čekat tři až pět pokusů o puč v rozmezí nejbližších několika týdnů. V Lidovém domě i v krajích už se jistě brousí nože, první na řadě bude zhrzený Moravan Michal Hašek. V sociální demokracii přece dávno platí heslo: přítel, příteli vlkem.