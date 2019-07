PETRÁČEK: Wiki pro archeology. Editační války jsou sondy do duše dnešní společnosti

Pohled na současné politiky a jejich veřejný obraz posiluje dojem, že dřív to bylo lepší. Že vládli političtí a mravní velikáni pevných charakterů i názorové konzistence. Tedy ne že by na tom nebylo dost pravdy. Lidé jako Masaryk, Churchill či Lincoln ale mají výhodu: jejich veřejný obraz je víceméně takový, jaký si sami přáli.

Zkuste si představit, že by žili v digitální éře, kdy každé nešikovné slovo zůstane na věky uchováno a sociální média jsou plná umanutců a konspirátorů. Nevypadala by pak jejich hesla na Wikipedii sporněji než dnes? Kdyby se na vytváření těchto hesel podíleli přispěvatelé z amerického Jihu, vyzněl by Abraham Lincoln jako takový nezpochybnitelný velikán?

Fakt, že se vedou editační války o podobu hesel politiků, vypovídá o těch politicích (u nás zejména o Babišovi, Zemanovi a Okamurovi), ale též o technologických možnostech dneška. Říká se, že obraz starověkých Vandalů je tak špatný i proto, že nezanechali vlastní písemné památky, a že tedy skoro vše, co o nich víme, pochází ze zdrojů jejich nepřátel. Což je ideál leckterého wikipedisty i dnes. Ale protože stejný ideál – jen v obráceném gardu – mají i fanoušci sporných osobností, editační války o podobu hesel jsou jen logickým důsledkem.

Ale pozor, editační válka neznamená ryzí zlo či odsudek otevřené encyklopedie. Tak jako záplava fake news neznamená, že řešením musí být cenzura a zákazy, jakkoliv lákavě to zní. (Pod „boj proti nenávisti na síti“ se schová leccos.)

Editační války na Wikipedii jsou jistou sondou do duše současné společnosti, ba materiálem pro příští archeology digitální éry. Archeologové vždy zkoumali hlavně odpad – od smetišť antických měst přes odpadní jámy středověkých hradů až po digitální odpad informační éry, kam patří i škrtnuté pasáže z Wikipedie. Digitální odpad má své plusy – elektronická stopa nikdy zcela nezmizí. Má i své minusy – zkuste si z té záplavy faktů, výmyslů a plků udělat objektivní obraz. Ale atmosféru a emoce doby může zachytit dobře.