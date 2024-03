Clinton, náramek a pneumatika. Jak důležité je pracovat pro mír a společně čelit terorismu

Názor

O politické symbolice broží toho už víme dost. Třeba Madeleine Albrightová jejich volbou dávala najevo své postoje i odhodlání tvrdě vyjednávat, a když si královna Alžběta II. na první setkání s Donaldem Trumpem zapíchla do kostýmu zelenou brož, kterou dostala od manželů Obamových, poznal i on, co si o něm myslí. Ostatně, na jeho kravatě zase nechyběla jasně červená, kteroužto barvou kravat zase dávají političtí alfa samci rádi najevo, že to oni jsou přece pány prostoru i situace.