Poslední slovo Ivana Krause: Trochu o pátku

Den, kdy se většinou náhle zhroutí karma. Přestane hřát topení. Jindy, opět v pátek, znervózní autobaterie. Vůz se nedá nastartovat. Někdo zřejmě prozradil plán rodiny jet na výlet. Moc by mne zajímalo, proč zrovna na pátek tak tvrdohlavě čeká, nebo dokonce snad číhá šestka vlevo dole, jen proto, aby se odpoledne náhle rozbolela.

Ptal jsem se na to zubaře. Má dojem, že šestka to dělá schválně, aby způsobila komplikace s ambulancí. Přiznává, že netuší, zač se zub tak mstí. Stomatologicky to nedává smysl. Pátek je přece pátý den v týdnu a šestka... Dál už to nerozváděl.