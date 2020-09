Poslední slovo Jaroslava Veise: Zapeklitý případ s rouškami

Ať už byl nápad rozeslat třem milionům lidí nad 60 let respirátor a pět roušek dobře míněnou výpomocí, nebo laciným předvolebním trikem vládní koalice, jen vědma Graciela z Libně mohla předpokládat, že se díky tomu na obzoru vynoří tak zásadní právní spor.

Pravda, stálo to 15 milionů, ale to jsou ve stínu půlbilionového státního dluhu pouhé „buráky“, jak říkával v dobách svého ministrování Miroslav Kalousek. Jde o to, zda jsou roušky zdravotnický materiál, jak soudí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), nebo ochranná pomůcka, jak se domnívá ministerstvo vnitra (MV).