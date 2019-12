Poslední slovo Karla Olivy: 1939 a dnešek

Často se mluví o „osmičkových“ rocích. Když se ale bilančně podíváme, co že jsme si letos připomínali, vyjde z toho, že přinejmenším ve 20. století byly i „devítkové“ letopočty nezanedbatelné: pochmurný rok 1939, který přinesl březnovou německou okupaci a listopadové uzavření českých vysokých škol, rok 1969 s lednovou obětí Jana Palacha a dubnovým plénem ÚV KSČ, jež odstartovalo normalizaci, no a konečně události roku 1989.

Trochu se mi ale zazdálo, že ty letošní připomínky ponuře složitého roku 1939 byly až trochu příliš „čechocentrické“. To nepřekvapuje u 15. března, i když i ten měl své mezinárodní dopady, neboť o nesmyslnosti appeasementu definitivně přesvědčil i jeho do té doby skalní zastánce. Ale přece jen by se v zájmu historické pravdy mělo říkat i to, že 1. září toho roku nezaútočila na Polsko jen třetí říše, ale časně ráno téhož dne překročilo bez vyhlášení války polské hranice i vojsko slovenského štátu (zčásti to ovšem byly hranice vzniklé polským záborem po mnichovské dohodě…).