Poslední slovo Petrušky Šustrové: Advent

PRAHA Letošní advent se mi tedy doopravdy nevede. Nemyslím tím jen poslední noc a den, kdy kašlu a kýchám, jako kdybych v tom oboru chtěla vyhrát mistrovství světa, to je až soukromá poslední rána. (Chvíli jsem se snažila si namluvit, že to mám z kouření, ale pak mi nezbylo než přistoupit na nevítanou myšlenku, že jsem prostě nemocná.)

Advent, na který se už desítky let těším skoro víc než na Vánoce, mi letos připadá ve veřejném prostoru strašně hlučný. Kdejaký (nejen) pražský strom je ověšen desítkami světýlek, místo ke klidu a usebrání se najde leda tak doma. („Jo,“ souhlasí Davídek. „Nemáš nikam chodit, máš bejt s námi tady.“) Připadalo mi to strašně přehnané – a ve chvilkách mezi kašláním a kýcháním mě napadlo, že to nejspíš bude dobou.