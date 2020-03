Poslední slovo Radky Kvačkové: Paci, paci, pacičky

Když epidemiologové před dvěma nebo třemi týdny poprvé doporučili omezit fyzické kontakty, říkala jsem si žádný problém, prostě je omezím a přestanu si s jinými potřásat rukama. To bylo takhle v pondělí. V úterý ráno jdu jako obvykle na tramvaj a na zastávce mladá žena, co ji znám z parku. Rukavici sundavala, už když jsem se blížila. „Dobrý den,“ pozdravila a podala mi pravici způsobem, který nešlo odmítnout.

Na tiskovou besedu, kam jsem dorazila, nás novinářů moc nepřišlo. Konkrétně jenom tři, zatímco účinkujících bylo pět. Než usedli na stupínek, aby pohovořili o své agendě, seřadili se do fronty a vítali každého hosta zvlášť. Jak jinak než podáním ruky. Námitku jsem vznesla až po čtvrtém potřesení: „Podávat ruce se teď nemají,“ poznamenala jsem, aniž by to však odradilo posledního v řadě. „Tady žádný virus není,“ konstatoval spolu s vlhkým stiskem.