Mezi osmičkou a devítkou. Rusko a volby, to nikdy moc nešlo dohromady

Výsledky jsou zatím neznámé, tudíž panuje nejistota i jakési napětí: bude to přes devadesát procent, bude na začátku osmička? Senzací, kterou nikdo nečeká, by bylo sedmdesát a víc, to by režim dal najevo, že Rusko je demokracie téměř až liberálního střihu.

Volbu mezi osmičkou a devítkou na začátku si netroufnu tipovat, jenom to vím ze zkušeností s Kremlem řízeným režimem, že v těchto zeměpisných souřadnicích volby nejsou volby, nýbrž potvrzení pevnosti režimu. Obdiv a úcta všem, kdo volby vzali jako příležitost vyjádřit nesouhlas: vzdálenosti jsou v Rusku velké, ale Sibiř je vždycky blízko.