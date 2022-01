Stavíme, rekonstruujeme, děti vymýšlejí projekty

Zřizujeme 13 základních škol a 20 mateřinek, což přináší mnoho radosti, ale i spoustu starostí. Budovy škol jsou většinou dlouhodobě zanedbané a potřebují průběžně opravovat, a my zároveň musíme navyšovat jejich kapacitu – počet žáků se totiž stále zvyšuje.

Proto jsme vloni začali stavět novou školku v Bajkalské ulici. Jeden z pavilonů bude na místě bývalé školy, další dva vyrostou nově. Hotovo by mělo být v polovině roku 2023 a až 168 dětí se může těšit nejen na moderní interiéry, ale i na zahradu s altánem pro slavnosti nebo dětská divadla a velkým hřištěm se skluzavkou, domečkem, pískovištěm a také mlhovištěm. Děti z mateřinky U Vršovického nádraží se do nově zrekonstruovaných prostor vrátily už po vánočních prázdninách. Přibyly nové přístavby u dvou pavilonů.

Chloubou Prahy 10 v minulosti byla krásná secesní budova základní školy v Olšinách, které u nás nikdo neřekne jinak, než „stará škola“. Bohužel, s ohledem na její stav je už řadu let zavřená, to se ale zanedlouho změní. Letos odstartujeme její rekonstrukci a ve školním roce 2024-2025 se má vrátit do provozu. Pro stovky dětí to bude velká událost, vždyť do jejích prostor se vejde 360 žáků!

Řasokoule i stroj na cukrovou vatu

Stará škola pěkně symbolizuje náš přístup ke školství: nejde jen o budovu, ale o vztah k ní a vůbec jejímu okolí, místu života dětí. Secesní památka se bude líbit asi většině jejích návštěvníků, ostatní naše školy jsou skromnější. To ale vůbec nevadí, zase tu existuje větší prostor k jejich zútulňování!

A kdo jiný by měl nejlépe vědět, co vylepšit, než ti, kteří do školy každý den chodí? Tak nějak by se dala shrnout myšlenka „Mojí stopy ve škole“. Děti samy vymýšlely projekty na zvelebení interiéru či exteriéru budovy, na nejrůznější aktivity… Fantazii jsme meze nekladli, o nejlepší myšlence hlasovali samotní žáci. Zapojilo se osm základních škol (a jedna střední, Gymnázium Přípotoční) a hlasovalo neuvěřitelných 2 540 žáků.

Výsledek mě nadchnul, zrodila se krásně pestrá směs vítězných návrhů – od rostlinky řasoukoule do každé třídy, přes pítko na zahradě či školní fotbálek na chodbě, až po stroj na cukrovou vatu pro celou školu. Letos se všechny projekty zrealizují, my při tom každou školu podpoříme částkou 35 tisíc korun.

V takřka polovině základních škol od loňska funguje program Trenéři ve škole, při němž část hodin tělocviku vedou profesionální trenéři různých sportů. Základní škola U Vršovického nádraží má nejlepší školní časopis v republice, Solidarita zase nejlepšího učitele (vítěze ankety Global Teacher Prize ČR 2020) Václava Fialu, experta na badatelský styl výuky.

Jak vidno, je to „práce na celý rok“. A dělá nám radost!