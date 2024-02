Když obstruovat, tak pořádně. Slovenská vláda okolo premiéra Fica zdržuje i vlastní zákony

Její činnost byla dlouho trnem v oku politikům Ficovy strany Smer. V posledních šesti letech vedli speciální prokurátoři právě proti mnoha z nich celou řadu vyšetřování.

Vedle toho mají být ovšem také sníženy sazby za korupci či hospodářskou kriminalitu. U některých trestných činů, včetně vražd a znásilnění, zase zkráceny promlčecí lhůty. Podle plánů vlády by měla novela vstoupit v účinnost 15. března, takže za méně než měsíc. Původně to chtěla mít koalice z krku už do poloviny ledna. Ale kvůli obstrukcím parlamentní opozice se to celé začalo natahovat. Proto vládní strany přidaly na tempu a jako nový cíl si stanovily polovinu příštího měsíce.