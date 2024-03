Z neposlušnosti se rodí vzdor. Ruské prezidentské volby s předem jasným vítězem může osvěžit jen protestní akce

Výsledek hlasování je téměř jistý a nedokáže ho zvrátit ani skutečnost, že ruská armáda se potýká se značnými ztrátami ve válce na Ukrajině, ani to, že Rusko se kvůli své invazi do sousední země propadlo do nevídané izolace od zbytku světa, podotkla agentura AP. Hlasování Rusko vypsalo i na okupovaných ukrajinských územích. Podobné snahy Moskvy už dříve opakovaně Kyjev i Západ odsoudily jako protiprávní.(14. března 2024) | foto: Profimedia.cz